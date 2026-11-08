Andrea Petro se cansó de que le pregunten por Verónica Alcocer y contó verdad de su relación: “Se queda ahí”

Andrea Petro volvió a despertar reacciones en redes sociales después de abrir una ronda de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta de Instagram. La empresaria aprovechó este espacio para interactuar con sus seguidores y resolver algunas inquietudes sobre diferentes aspectos de su vida.

Andrea Petro habló sobre separación de su papá y Verónica Alcocer; fue directa por situación: “Falta de transparencia”

Durante la dinámica, recibió consultas relacionadas con la política, acontecimientos recientes y asuntos personales que han despertado el interés de los internautas. No obstante, una de las preguntas sobresalió entre las demás, pues hacía referencia directa a un integrante de su familia.

En distintas oportunidades, la hija mayor del presidente Gustavo Petro ha hablado públicamente sobre el vínculo que mantiene con el mandatario y algunas circunstancias de su entorno familiar.

Incluso, en días recientes, abordó la distancia que existe entre ambos y mencionó situaciones que han generado comentarios. Ahora, una nueva interacción con sus seguidores volvió a poner estos asuntos en el centro de la conversación.

Según se vio, una persona quiso saber qué pensaba Andrea Petro de lo que se decía de Verónica Alcocer, ubicando el interrogante en la casilla de preguntas. El usuario dejó el tema sobre la mesa, llevando a que la empresaria fuera clara con un detalle.

La hija de Petro se cansó de este asunto, por lo que respondió y fue puntual en la posición que tenía con lo que ocurría con la mamá de sus hermanas.

“Seré clara y contundente con ese tema. Ella y yo no tenemos ningún tipo ni índole de relación, por lo que yo no tengo que estar hablando de ella ni estar comentando temas que le corresponden o competen a ella o mis hermanas”, comentó.

Al contar sobre la relación que tenían, aseguró que únicamente era por ser la madre de Antonella y Sofía, indicando que le tenía respeto por ese lazo que las unía.

“Sencillamente no me incumben, no me incumben. Ella no es mi mamá, yo tengo otra mamá, y a mí esos temas no me corresponde hablarlos. Repito, yo con ella no tengo relación tampoco”, indicó, aclarando que no hablaría sobre estos asuntos.

“Solo la respeto por ser la madre de mis hermanas, pero se queda ahí el tema... se queda ahí”, afirmó.