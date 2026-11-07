“A los que llevan años jodiendo”: el contundente mensaje con el que Jessi Uribe y Paola Jara enfrentaron a sus haters

Los intérpretes de música popular Jessi Uribe y Paola Jara volvieron a ser tendencia en redes sociales tras publicar un mensaje dirigido a sus haters quienes constantemente cuestionan su relación sentimental.

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A través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram del cantante bumangués, la pareja compartió un video bailando al ritmo del tema “Los Locos Somos Feliz”, colaboración de Uribe con el artista El Cartelú.

El clip estuvo acompañado por una descripción en la que el artista santandereano expresó: “Nuestra Canción. A los que llevan años jodiendo vayan PAL coño e su M”.

La publicación generó diversas reacciones entre sus seguidores: mientras un sector respaldó a los artistas y destacó la manera con la que asumen los comentarios, otros usuarios mantuvieron posturas críticas sobre la vida privada de la pareja.

La conversación alrededor de Jessi Uribe y Paola Jara ha estado supeditada al interés mediático desde el inicio de su noviazgo en 2019.

El comienzo de su vínculo coincidió con la separación del cantante de su exesposa, Sandra Barrios, madre de sus cuatro primeros hijos.

En su momento, Barrios afirmó en entrevistas que conoció la relación entre los cantantes mediante mensajes de texto, episodio del cual trascendió en redes un video en el que Paola Jara enviaba un saludo a la entonces esposa del artista.

Por su parte, los cantantes han ofrecido su versión sobre los hechos en reiteradas oportunidades. En declaraciones brindadas a la emisora Tropicana, Jessi Uribe negó una infidelidad antes del fin de su matrimonio, señalando que al ser consciente de sus sentimientos decidió terminar la relación con Sandra.

Paralelamente, Paola Jara ha manifestado que no existía una relación de amistad cercana con la ex esposa de Uribe y que el noviazgo formal inició cuando ambos se encontraban solteros.

Más allá de los comentarios en redes, Uribe y Jara han consolidado sus carreras en la industria de la música popular, tanto de manera individual como conjunta. Tras contraer matrimonio el 14 de mayo de 2022, ambos han compartido escenarios en giras nacionales e internacionales.

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En el marco de su agenda profesional reciente, los artistas hicieron presencia en la semana de la música latina de los Premios Billboard, espacio en el que rindieron un homenaje a la memoria del cantautor mexicano Juan Gabriel.

Asimismo, Jessi Uribe participó de manera activa en los Premios Heat, manteniendo una agenda de conciertos y lanzamientos musicales proyectada para los próximos meses.