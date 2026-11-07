Escándalo en la familia de Meghan Markle: su hermano, bajo investigación por un caso de abuso sexual infantil en Filipinas

El macabro caso que involucra a Thomas Markle, padre de Meghan Markle, dio un nuevo giro en Filipinas. Las autoridades ahora investigan la posible participación de su otro hijo, Thomas Markle Jr., de 60 años, quien inicialmente denunció a su padre por la presunta posesión de material de abuso sexual infantil. El ministro del Interior filipino, Jonvic Remulla, confirmó que el hermano de la duquesa de Sussex es considerado una “persona de interés”, luego de que varios testigos aseguraran que habían visto llevar menores de edad a una vivienda vinculada a él en la ciudad de Cebú. Sin embargo, aclaró que todavía no es considerado sospechoso.

Arrestan al padre de Meghan Markle, esposa del príncipe Harry: lo acusan por tener material sexual infantil

La investigación comenzó a finales de octubre, cuando Thomas Jr. entregó a la Policía dispositivos electrónicos que, según su versión, pertenecían a su padre y contenían imágenes de explotación sexual infantil. Los análisis forenses identificaron miles de archivos bajo investigación, mientras las autoridades filipinas solicitaron colaboración al FBI para establecer su procedencia y determinar responsabilidades. Thomas Markle Sr., de 82 años, ha negado las acusaciones y sostiene que le tendieron una trampa.

Orgullo colombiano

Margarita García Robayo Foto: © Editorial Anagrama – Johanna Marghella

La escritora colombiana Margarita García Robayo ganó el Premio Herralde de Novela en su edición número 44, uno de los reconocimientos destacados de la literatura en español, por su obra Querida Sharik. El galardón, concedido por la editorial Anagrama está dotado con un premio de 25.000 euros. La autora, nacida en Cartagena de Indias y radicada en Buenos Aires, se impuso entre 2.223 manuscritos presentados. La novela, que llegará a las librerías el próximo 12 de noviembre, parte de una experiencia personal: un examen de ADN que le reveló sus raíces angoleñas y abrió una investigación sobre sus antepasados y la historia de la esclavitud en el Caribe colombiano.

En Querida Sharik, García Robayo construye una historia de autoficción narrada a través de cartas que una mujer caribeña escribe a una antepasada africana y a distintas mujeres de su familia. El jurado destacó la voz narrativa y la capacidad de la escritora para combinar ironía, humor y una mirada crítica sobre las relaciones familiares y las contradicciones sociales.

Llamativo encuentro

Bob Dylan en su visita al Vaticano junto al papa León XIV. Foto: LaPresse via AP

El papa León XIV recibió al músico estadounidense Bob Dylan en una audiencia privada en el Palacio Apostólico del Vaticano. El encuentro se produjo durante la estadía del cantautor en Roma, donde se encuentra como parte de la etapa europea de su gira Rough and Rowdy Ways Tour, que también ha pasado por Milán y Bolonia. La reunión tuvo lugar justo antes de que el pontífice iniciara su viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre.

El encuentro fue breve e incluyó saludos y una conversación informal entre ambos, sentados a una mesa. León XIV le obsequió a Dylan un rosario, mientras que el artista, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2016, le entregó un ejemplar de su autobiografía Chronicles: Volume One. El encuentro también tuvo un antecedente literario: en julio, el pontífice citó versos de la canción de protesta Go Away You Bomb, escrita por Dylan en 1963, en el prólogo de un libro sobre desarme y paz, para advertir sobre la amenaza nuclear y el rearme global.

Reabren investigación

Pier Paolo Pasolini durante el rodaje de 'Accattone'. Crédito: AFP.

La Fiscalía de Roma reabrió la investigación por el asesinato del cineasta, escritor y poeta italiano Pier Paolo Pasolini, ocurrido hace 51 años en el barrio costero de Ostia, en las afueras de la capital italiana. La decisión busca esclarecer las circunstancias de un crimen que continúa rodeado de interrogantes. La nueva pesquisa está a cargo de la fiscal Silvia Santucci y se produce tras una solicitud del abogado Stefano Maccioni, quien presentó nuevos elementos y el testimonio de un antiguo integrante de las fuerzas de seguridad que podría aportar información sobre la investigación inicial.

Por el homicidio fue condenado Giuseppe ‘Pino’ Pelosi, quien tenía 17 años cuando confesó haber matado al artista y aseguró inicialmente que había actuado solo. Sin embargo, años después se retractó y sostuvo que otras personas participaron en la agresión. Pelosi murió en 2017, a los 59 años, sin que se esclarecieran todas las dudas sobre el caso. Entre los elementos que ahora vuelven a examinarse figuran imágenes de los archivos de la televisión pública RAI y evidencias genéticas que habían identificado rastros de ADN de tres personas no identificadas en prendas de Pasolini.

Sigue el pleito

La cantante colombiana habría hecho referencia a error cometido por su ex en el 2018. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

La disputa judicial entre Shakira y Gerard Piqué continúa debido a las condiciones del régimen de visitas de sus hijos, Milan y Sasha. Esta vez, los abogados del exjugador del FC Barcelona se pronunciaron sobre la solicitud presentada por la artista para modificar los desplazamientos de los menores entre Miami, donde viven con su madre, y Barcelona, ciudad en la que reside su padre.

El desacuerdo llegó nuevamente a los tribunales después de que las negociaciones entre los representantes de la expareja no consiguieran un acuerdo. Shakira busca que, durante los periodos vacacionales de pocos días, sea Piqué quien viaje a Miami para evitar que sus hijos tengan que realizar vuelos transatlánticos por estancias cortas. Su equipo legal aclaró que la petición no pretende reducir el tiempo que los menores comparten con su padre, sino distribuir entre ambos progenitores el esfuerzo de los desplazamientos. Piqué, por su parte, defiende la importancia de que Milan y Sasha mantengan el contacto con su familia paterna y con Barcelona, donde vivieron hasta 2023.

Música con propósito

La música seguirá siendo protagonista en noviembre con nuevas presentaciones de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, que llevará su talento a diferentes escenarios del país en el marco de iniciativas culturales y sociales. Entre sus próximas participaciones se encuentran el VII Encuentro de Arcos Sinfónicos de Boyacá, el 8 de noviembre; el Festival México en el Corazón de Bogotá, los días 14 y 15, y dos eventos institucionales programados para el 17 de noviembre. Estas presentaciones dan continuidad a una labor que también busca acercar la música a las nuevas generaciones.

El compromiso se refleja en ‘Sembrando Sueños en Clave Musical’, una iniciativa que se dio en el marco del aniversario 135 de la institución y que reunió a estudiantes del Externado Porfirio Barba Jacob, la IED INEM Santiago Pérez y el Colegio de Nuestra Señora de Fátima, en el sur de Bogotá. Durante varios meses, integrantes de la Orquesta Sinfónica acompañaron su formación artística y fortalecieron sus habilidades musicales. A través de bandas, coros, estudiantinas y agrupaciones orquestales, la Policía Nacional apuesta por el arte como una herramienta de inclusión, integración y construcción de tejido social.