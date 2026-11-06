El llamativo atuendo de Bob Dylan en su visita al papa León XIV generó polémica en redes sociales

Bob Dylan y el papa León XIV tuvieron un encuentro que llamó la atención de los fanáticos del artista y de los creyentes católicos. El cantautor estadounidense fue recibido por el pontífice en el Palacio Apostólico del Vaticano, durante una audiencia privada que duró pocos minutos. La reunión no fue una coincidencia, ya que meses antes León XIV había citado una canción del músico para expresar su rechazo a las armas nucleares y al rearme mundial.

El vínculo se remonta a julio de este año, cuando el Papa escribió el prólogo del libro Desarmado y desarmante: la paz es un regalo, publicado por la Librería Editora Vaticana. En ese texto recurrió a unos versos de “Go Away You Bomb”, una composición antibélica que Dylan escribió en 1963, en plena Guerra Fría.

Lo curioso es que la canción nunca fue grabada ni publicada oficialmente en un álbum. Dylan la escribió a petición de Izzy Young, fundador del Folklore Center de Greenwich Village, quien ese año había invitado a varios músicos a componer sobre la amenaza de la bomba atómica. El manuscrito permaneció fuera del conocimiento público durante décadas y fue redescubierto en el año 2013.

Del tema, la frase elegida por el pontífice fue: “Te odio porque el hombre te creó, el hombre te posee y el hombre te manipula”. La cita tuvo como fin cuestionar la fabricación y el control humano de las armas nucleares, en un llamado a evitar que la seguridad internacional dependa de una carrera armamentista.

El atuendo que se volvió viral

La audiencia tuvo lugar mientras Dylan se encontraba en Italia como parte de la etapa europea de su gira Rough and Rowdy Ways. El músico, de 85 años y ganador del Premio Nobel de Literatura en 2016, tenía previsto presentarse el 5 de noviembre en el Palazzo dello Sport de Roma.

El encuentro fue breve y estuvo marcado por un intercambio de regalos. León XIV le entregó un rosario, mientras que Dylan le obsequió un ejemplar de su autobiografía, Chronicles: Volume One. De acuerdo con Vatican News, ambos conversaron de manera informal sobre temas varios durante la visita.

Pero lo que sacudió las redes sociales fue la vestimenta del cantante. Dylan llegó con una sudadera negra con capucha de la marca francesa Fursac, diseñada por Gauthier Borsarello, un voluminoso abrigo negro y una corbata de puntos; un atuendo casual que contrastó con la indumentaria blanca y elegante del pontífice.

Algunos internautas describieron la escena como un duelo de la icónica saga de Star Wars. Los fanáticos del artista lo tomaron como una muestra de su esencia: y para los fieles católicos fue visto como un acto de irrespeto a la figura del papa León XIV.

No es el primer encuentro de Dylan con un papa

El músico ya había coincidido con un pontífice en 1997, durante el XXIII Congreso Eucarístico Nacional celebrado en Bolonia, Italia. En aquella ocasión actuó ante Juan Pablo II y una multitud de aproximadamente 300.000 jóvenes. Interpretó varias canciones, entre ellas “Blowin’ in the Wind” y “Knockin’ on Heaven’s Door”.

Durante su intervención, Juan Pablo II retomó una de las preguntas más conocidas de la discografía del cantautor: ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de que se le pueda llamar hombre? El Papa respondió que solo había uno: “El camino de Jesucristo”. Fue uno de los momentos más recordados de aquel encuentro entre el músico y la Iglesia católica.