Timothée Chalamet habla sobre su papel en ‘Un completo desconocido’: “No era el discípulo de la iglesia de Bob Dylan”

El actor franco estadounidense Timothée Chalamet arrasó en los Premios SAG Awards 2025, llevándose el premio a mejor actor gracias a su papel en Un completo desconocido, la cual retrata la vida del icónico cantante Bob Dylan cuando asciende a la cima musical a principios de la década de 1960.

Mientras recibía el premio, Chalamet aseguró que a lo largo de su carrera se ha inspirado en “los grandes, como Daniel Day-Lewis, Marlon Brando y Viola Davis, Michael Jordan y Michael Phelps. Este premio no significa estar ahí, pero es un poco más de combustible para seguir adelante”. Tras su victoria en los premios, el actor se perfila como uno de los grandes ganadores de los Premios Óscar, el próximo 2 de marzo.

Chalamet ha logrado establecerse como uno de los actores más destacados luego de su participación en películas como Wonka, Dune, Llámame por tu nombre y Lady Bird. También ha participado en Hombres, mujeres y niños, de Jason Reitman, y en Interestelar, de Christopher Nolan.

Timothée Chalamet protagoniza la película 'Un completo desconocido', basada en la vida del cantante de folk Bob Dylan, quien asciende a la cima de las listas musicales a principios de la década de 1960.

En entrevista concedida a Searchlight Pictures, el actor habló sobre la construcción de su papel, el largo proceso para aprender a cantar y a tocar la guitarra, así como sobre su admiración hacia Bob Dylan.

¿Qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza cuando le ofrecieron personificar a Bob Dylan?

Timothée Chalamet (T. C.): No me resultó abrumador porque no era el discípulo de la iglesia de Bob Dylan que soy ahora. Sabía que fue y es una figura venerada dentro del imaginario artístico estadounidense y del mundo, pero aún no tenía esa conexión con su música. Un amigo de mi padre tenía un llamativo retrato de Bob colgado en su casa, y hasta ahí llegaba mi conocimiento sobre Bob. A medida que me adentraba en el tema, obviamente pude comprender por qué había tanto recelo frente a la idea de hacer una película sobre Bob Dylan. Si no está roto, no lo arregles, y el legado de Bob, su arte y su música estaban intactos. Estuve años trabajando en eso. Así que, en un momento, dejó de sentirse como un trabajo, pasó a ser un proceso natural y tuvo un verdadero impacto a nivel personal.

En la película, usted actúa y canta en vivo. ¿Cómo logró esa representación sin hacer una imitación de Bob Dylan?

T. C.: Honestamente, fue un proceso de repetirlo una vez y otra vez, y tener suficiente tiempo libre para practicarlo durante diez mil horas. En tres o cuatro meses no se puede hacer, pero en un período de cinco años y medio uno puede practicar furiosamente durante meses, y luego hacer una pausa. Porque es igual de importante descansar de la práctica como la práctica en sí.

Recuerdo que John Patrick Shanley me explicó esto hace varios años. Estábamos haciendo Prodigal Son, una obra fuera de Broadway, y me impresionaba cómo Shanley podía estar trabajando conmigo durante 30 minutos sobre una sola línea, deconstruyéndola desde las cinco y media hasta las seis de la tarde con sus cejas fruncidas, y luego a las seis puntual estaba yéndose a su casa. Para él era igual de importante poder desconectarse al final de la jornada.

Así que, para aprender estas canciones, y siendo fiel a la naturaleza del tiempo también, no tenía una fecha límite para lograrlo. No lo hacía para otros. Lo hacía para mí mismo a tal punto que aprendí más canciones de las que figuran en la película, algunas que ni siquiera eran de esa época. Y de nuevo, eso es lo que el tiempo nos otorga. No hubiera sido posible lograr eso en los tres meses previos a la filmación.

"Para aprender estas canciones, y siendo fiel a la naturaleza del tiempo también, no tenía una fecha límite para lograrlo. No lo hacía para otros. Lo hacía para mí mismo", Timothée Chalamet.

¿Hubo alguna parte del proceso que resultó más difícil que otras?

T. C.: Honestamente, no. Eran todos músculos nuevos que tuve que ejercitar. Creo que Joaquín Phoenix lo dijo sobre Johnny & June: pasión y locura, estas son las cosas grandiosas que te sacan fuera de tu zona de confort. Y es misterioso y paradójico, porque en otras facetas de la vida no sé si ese sería el caso, pero en este tipo de trabajo sí lo es.

Dylan era y es un personaje enigmático, y la película lidia con los relatos fantásticos que él dio de su pasado. ¿Cree que era importante que la película no buscara desmitificarlo?

T. C.: Sí, y creo que la película no busca hacer eso. Creo que no lo podía hacer sin tomarse ciertas libertades que no hubieran sido correctas, porque aún hay mucho que se desconoce. Y es todo mérito de James Mangold, que hizo un trabajo excelente con esta película porque, sin una tragedia personal o los significantes más comunes del cine, existe el potencial de que contar la historia de alguien cuya carrera se disparó rápidamente carezca de dramatismo. James lo supo hacer muy bien. Estoy muy orgulloso de eso.

Timothée Chalamet protagoniza la película 'Un completo desconocido', basada en la vida de Bob Dylan. Searchlight Pictures All Rights Reserved. | Foto: Searchlight Pictures

Usted comparte pantalla con Edward Norton, Elle Fanning, Monica Barbaro, Boyd Holbrook y Scoot McNairy, por mencionar algunos. ¿Hasta qué punto lo sintió como un proyecto coral?

T. C.: Creo que es totalmente una película coral. Así es como la veo. Y veo a Johnny & June: pasión y locura de la misma forma. Creo que es más fiel a la experiencia de ambos, cuando uno piensa en Johnny Cash o Bob Dylan. Digamos, todos estamos haciendo nuestro propio camino, pero afectamos a quienes nos rodean y ellos nos afectan a nosotros, y esta historia está presente en los personajes que Jim decidió incluir. Bob estaba en estas relaciones fascinantes que tenían un impacto sobre quienes lo rodeaban. Y lo que Bob significaba para Sylvie o para Joan o Pete Seeger y lo que ellos significaban para él, era diferente para cada uno. Y Jim hace un excelente trabajo dándoles cuerpo a esos matices. Así que, para hacerla corta, definitivamente es una película coral. Es en realidad la historia del Greenwich Village en esa época.

"Por más que adore la música, si fuera una película de covers musicales, sería una película de eso, pero ésta tiene el ojo puesto en lo narrativo", Timothée Chalamet.

La relación con los directores siempre ha sido de gran importancia para su proceso. ¿Cómo fue recorrer este camino junto a James Mangold?

T. C.: Me encantó trabajar con Jim y sentí que estaba en las manos de un maestro experimentado; un maestro de varios tipos de cine, si uno observa lo diferentes que son Inocencia interrumpida, Logan. Wolverine y Un completo desconocido. Pero también estaba en las manos de alguien que ya había trabajado con este tipo de material. Abordar la historia de Johnny Cash es muy distinto a abordar la de Bob Dylan, pero él comprendía, mucho mejor que yo, que lo fundamental es la historia y la trama. Esa es la razón de ser de la película. Por más que adore la música, si fuera una película de covers musicales, sería una película de eso, pero ésta tiene el ojo puesto en lo narrativo.

El cantautor estadounidense Bob Dylan, trovador cuya obra influencia desde hace medio siglo el mundo del rock-folk, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura.

Timothée Chalamet protagoniza la película 'Un completo desconocido', basada en la vida del cantante de folk Bob Dylan. Searchlight Pictures All Rights Reserved. | Foto: Searchlight Pictures

¿Le gustaría hablar con Bob si se diera la oportunidad?

T. C.: Me encantaría conocerlo. Sería un gran honor, pero a su vez no sentí la necesidad de hacerlo porque lo que nos deja la obra y el arte de Bob es exactamente eso: su obra y su arte. No quisiera ser otra persona que necesita algo más de él. Ya tengo y sigo recibiendo de él porque sigo descubriendo su obra, como Time Out of Mind, o su álbum navideño Christmas in the Heart, que continúan iluminándome la vida. No quisiera ser otra persona golpeando su puerta.

Hace poco Bob Dylan se refirió sobre usted y escribió en sus redes sociales: “Timmy es un actor brillante así que estoy seguro de que será totalmente creíble haciendo de mí. O de un mí más joven. O de algún otro mí”. ¿Qué opina?