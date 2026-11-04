Nicolas Cage confesó que está sin hogar tras verse obligado a abandonar su mansión en Malibú. Así pasa los días el actor

El actor estadounidense Nicolas Cage atraviesa una situación inesperada después de que un enorme socavón comprometiera el terreno y el acceso a su residencia frente al mar en Malibú, California. Sin embargo, lo más impactante que contó el ganador del Óscar es que actualmente no tiene un techo fijo.

“En este momento estoy un poco sin hogar. Algo pasó con mi casa en Malibú, así que estoy viviendo en hoteles”, dijo el protagonista de Leaving Las Vegas y Ghost Rider. Explicó también que no podría recibir en su residencia a los niños que suelen acercarse a pedir dulces en el sector durante Halloween.

Con humor contó que, a pesar de las circunstancias, tenía previsto llevar a su hija August, de cuatro años, a pedir dulces por Santa Mónica y luego ver El resplandor, de Stanley Kubrick.

El problema comenzó el 8 de septiembre, cuando se abrió un socavón en la entrada vehicular de su propiedad, ubicada en Sea Level Drive. El hundimiento alcanzó unos 7,6 metros de profundidad y aproximadamente 9 por 18 metros de extensión. La erosión costera, junto a las fuertes marejadas y las lluvias asociadas a la tormenta tropical Marie, habría contribuido al colapso.

El daño no se limitó a la vivienda del actor. Las autoridades de Malibú declararon una emergencia local y ordenaron la evacuación de 31 propiedades de la zona. Siete residencias fueron señaladas por condiciones peligrosas y otras 24 quedaron restringidas debido a la pérdida de acceso vehicular seguro. La vía afectada es la única entrada y salida del vecindario, lo que también dificultó el acceso de los equipos de emergencia.

Cage compró la propiedad en 2024 por aproximadamente 10,5 millones de dólares. La casa tiene cuatro niveles, está frente al océano y cuenta con cerca de 372 metros cuadrados. Tras el incidente, el actor obtuvo permisos para adelantar trabajos de protección y reparación, entre ellos la instalación de sacos de arena, el retiro de escombros y excavaciones para recoger muestras del suelo. Por ahora, no se ha informado cuándo podrá regresar a la residencia ni cuánto tardarán las obras de recuperación.

Las inversiones de Cage

Durante la cúspide de su éxito en la década de los 2000, el ganador del Óscar canalizó su fortuna hacia una red global de propiedades excéntricas, castillos históricos y parajes góticos que reflejaban sus pasiones personales más profundas.

El portafolio de Cage llegó a contar con 15 residencias simultáneas. Entre sus adquisiciones más célebres figuraba la infame mansión LaLaurie en Nueva Orleans, una propiedad envuelta en leyendas de terror que el actor compró atraído por su aura sobrenatural. Su ambición por lo histórico lo llevó también a Europa, donde adquirió el castillo medieval de Neidstein en Baviera, Alemania, y el castillo de Midford en el idílico condado de Somerset, Inglaterra.

No conforme con dominar tierras continentales, el intérprete compró una isla privada de 40 hectáreas en el archipiélago de Exuma, en las Bahamas, consolidándose como uno de los inversores más extravagantes del sector inmobiliario.

Sin embargo, una combinación de deudas fiscales millonarias con el fisco estadounidense y una gestión financiera deficiente obligó al actor a rematar la gran mayoría de sus bienes a una fracción de su valor original.

Tras años de trabajo aceptando decenas de papeles cinematográficos para saldar cada uno de sus compromisos financieros, Cage logró estabilizar su economía y volvió al mundo de la finca raíz, apostando por un perfil mucho más sobrio, pero manteniendo su sello de exclusividad.

Para 2026, el actor ya tiene inversiones estratégicas en varias ciudades principales de Estados Unidos, como Las Vegas, Los Ángeles y Manhattan.