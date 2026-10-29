Así fue la emotiva visita de Felipe VI y Letizia al hospital en Toledo tras el accidente ferroviario que enluta a España

La tragedia ferroviaria que sacudió a España el pasado miércoles 28 de octubre conmovió a los reyes Felipe VI y Letizia, quienes modificaron su agenda para acompañar a los afectados. El choque entre un tren AVE y un convoy de la compañía Iryo, ocurrido en el municipio de Urda, en la provincia de Toledo, dejó decenas de fallecidos y numerosos heridos, en uno de los accidentes más graves en materia ferroviaria en la historia del país ibérico.
Un día después del siniestro, los monarcas acudieron al Hospital Universitario de Toledo para conocer la evolución de los pacientes, conversar con algunos familiares y reconocer el trabajo del personal sanitario. La visita, prevista inicialmente para las 3:00 de la tarde, hora local, comenzó finalmente media hora después para no interferir en el cambio de turno de los profesionales del centro médico.
Los reyes llegaron vestidos de negro y fueron recibidos por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.
Ingresaron por la puerta de Urgencias, por donde habían sido recibidos varios de los heridos tras el accidente. Antes de entrar, saludaron a los profesionales de la salud y les agradecieron la atención prestada. Durante la visita se reunieron con responsables de los equipos médicos y conversaron con pacientes y familiares. En ese momento, el hospital atendía a 15 personas en la unidad de cuidados intensivos y a otras ocho en planta, según los datos difundidos durante la jornada.
El mensaje de Felipe VI
Al finalizar el recorrido, que se prolongó durante más de una hora y media, Felipe VI se dirigió a los medios de comunicación. El monarca describió la situación como una catástrofe y señaló que la investigación debía determinar “cómo y por qué” había ocurrido el accidente. También reclamó estudiar las medidas necesarias “para que esto no vuelva a suceder”, mostrando su preocupación al ser el segundo gran accidente ferroviario en 2026.
“Lo más importante es acompañar y dar cariño a los heridos y a todos los que les acompañan”, afirmó. El rey también expresó sus condolencias por las personas fallecidas y por sus familias, agradeció a los equipos de emergencia, sanitarios y profesionales que continuaban trabajando en los hospitales y alentó al personal que está adelantando las labores “para rescatar a aquellos que queden con vida”.
Felipe VI llamó además a afrontar la tragedia desde la unidad y la solidaridad. “Como sociedad, volvemos a sufrir un duro golpe. Hay que seguir avanzando, aun con ese dolor, sin olvidar nunca la herida que nos dejan tantas personas sin vida. Sigamos adelante con su recuerdo”, aseguró. Y concluyó con un mensaje de unión: “Hagámoslo juntos, unidos, hagámoslo con dignidad y con rigor”.
A pesar del conmovedor mensaje hubo sensaciones encontradas entre el pueblo español. Muchos se quedaron con las palabras, que calan a la perfección con la coyuntura que se vive en Toledo; mientras que otros criticaron que haya utilizado su celular para hablar, por lo que calificaron la presencia del rey como “plana y vacía”.
Los Reyes han visitado a los heridos por el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) que están siendo atendidos en el Hospital Universitario de Toledo.— Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 29, 2026
Durante la visita, han transmitido su cariño, y el de todos los españoles, a los afectados por esta terrible tragedia, y… pic.twitter.com/kZjSQvXGOj