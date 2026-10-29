Así fue la emotiva visita de Felipe VI y Letizia al hospital en Toledo tras el accidente ferroviario que enluta a España

La tragedia ferroviaria que sacudió a España el pasado miércoles 28 de octubre conmovió a los reyes Felipe VI y Letizia, quienes modificaron su agenda para acompañar a los afectados. El choque entre un tren AVE y un convoy de la compañía Iryo, ocurrido en el municipio de Urda, en la provincia de Toledo, dejó decenas de fallecidos y numerosos heridos, en uno de los accidentes más graves en materia ferroviaria en la historia del país ibérico.

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Un día después del siniestro, los monarcas acudieron al Hospital Universitario de Toledo para conocer la evolución de los pacientes, conversar con algunos familiares y reconocer el trabajo del personal sanitario. La visita, prevista inicialmente para las 3:00 de la tarde, hora local, comenzó finalmente media hora después para no interferir en el cambio de turno de los profesionales del centro médico.

Los reyes llegaron vestidos de negro y fueron recibidos por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

Ingresaron por la puerta de Urgencias, por donde habían sido recibidos varios de los heridos tras el accidente. Antes de entrar, saludaron a los profesionales de la salud y les agradecieron la atención prestada. Durante la visita se reunieron con responsables de los equipos médicos y conversaron con pacientes y familiares. En ese momento, el hospital atendía a 15 personas en la unidad de cuidados intensivos y a otras ocho en planta, según los datos difundidos durante la jornada.

El mensaje de Felipe VI

Al finalizar el recorrido, que se prolongó durante más de una hora y media, Felipe VI se dirigió a los medios de comunicación. El monarca describió la situación como una catástrofe y señaló que la investigación debía determinar “cómo y por qué” había ocurrido el accidente. También reclamó estudiar las medidas necesarias “para que esto no vuelva a suceder”, mostrando su preocupación al ser el segundo gran accidente ferroviario en 2026.

“Lo más importante es acompañar y dar cariño a los heridos y a todos los que les acompañan”, afirmó. El rey también expresó sus condolencias por las personas fallecidas y por sus familias, agradeció a los equipos de emergencia, sanitarios y profesionales que continuaban trabajando en los hospitales y alentó al personal que está adelantando las labores “para rescatar a aquellos que queden con vida”.

Felipe VI llamó además a afrontar la tragedia desde la unidad y la solidaridad. “Como sociedad, volvemos a sufrir un duro golpe. Hay que seguir avanzando, aun con ese dolor, sin olvidar nunca la herida que nos dejan tantas personas sin vida. Sigamos adelante con su recuerdo”, aseguró. Y concluyó con un mensaje de unión: “Hagámoslo juntos, unidos, hagámoslo con dignidad y con rigor”.

A pesar del conmovedor mensaje hubo sensaciones encontradas entre el pueblo español. Muchos se quedaron con las palabras, que calan a la perfección con la coyuntura que se vive en Toledo; mientras que otros criticaron que haya utilizado su celular para hablar, por lo que calificaron la presencia del rey como “plana y vacía”.