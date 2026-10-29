Jennifer López regresa a la música tras la partida de sus mellizos a la universidad

Jennifer López atraviesa una nueva etapa familiar y profesional gracias a una situación que para muchos podría ser negativa, pero que para ella fue un cambio de mentalidad. La cantante, que comparte a sus mellizos Max y Emme con el artista Marc Anthony, encontró en la partida de sus hijos a la universidad una razón para regresar al estudio de grabación.

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A sus 57 años prepara nueva música a partir de las emociones que le ha despertado verlos comenzar su vida universitaria.La transición no ha sido sencilla. En una entrevista con Variety, publicada el 28 de octubre, López reconoció que acostumbrarse a una casa sin sus hijos ha sido “devastador, triste y aterrador”.

Después de casi dos décadas dedicada a criarlos, la cantante se encontró ante una pregunta que también se convirtió en punto de partida para su trabajo creativo: ¿qué hacer con el tiempo y el espacio que quedan cuando los hijos se van?

“Volví al estudio. He escrito algunas de las mejores canciones de mi vida y estoy muy emocionada”, respondió la artista. También describió el álbum en el que trabaja como un proyecto alegre, con canciones que evocan sus mejores momentos y que tienen, al mismo tiempo, un pequeño rastro de tristeza y melancolía.

Proof of Love

Una de las primeras composiciones que surgieron de este periodo es “Proof of Love”, una canción que López define como una pieza bailable sobre la dualidad de amar profundamente a alguien y experimentar el dolor que implica su ausencia o el cambio en la relación. Para ella, ese sentimiento también forma parte de la experiencia de ver crecer a sus hijos y aceptar que comienzan a construir una vida independiente.

La canción se incluirá como tema adicional en la primera edición en vinilo de Love?, álbum que publicó en 2011. Según Us Weekly, el lanzamiento de las tres versiones de esta edición está previsto para enero de 2027 e incluirá otros éxitos como “On the Floor” e “I’m Into You”.

López explicó que quería transformar esa experiencia en una celebración y no únicamente en una pérdida. La idea, dijo, era convertirla en una marca de una nueva etapa, en lugar de verla como un episodio exclusivamente doloroso.

Max y Emme cumplieron 18 años en febrero de 2026. La cantante reveló que ambos mellizos fueron aceptados en las cinco universidades a las que se postularon y recibieron becas, lo que produjo un orgullo inmenso en su familia.

En septiembre, la artista publicó un video en la cuenta de Instagram de su marca de belleza, JLO Beauty, en el que contó que recurría a sus rutinas de ejercicio y cuidado personal para afrontar los cambios en su vida cotidiana. En esa ocasión, animó a otras personas que atraviesan una experiencia similar a recuperar sueños o proyectos que habían dejado de lado mientras criaban a sus hijos.

“Estuve recordando el último viaje a Italia que hicimos. Traté de pasar la mayor cantidad de tiempo con ellos, pero ahora tengo el nido vacío. Miro sus fotos de bebé y me siento muy triste. Estas rutinas son lo único que me mantienen sana; trato de hacer ejercicio, cuidar mi piel y mi cuerpo para acostumbrarme a este nuevo espacio en mi vida”, compartió.