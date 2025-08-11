Suscribirse

La reacción de Jennifer López, después de que le negaran la entrada a una exclusiva tienda. Esta fue la razón

Un guardia no le permitió ingresar a la estrella pop y generó todo tipo de reacciones.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

12 de agosto de 2025, 12:15 a. m.
Jennifer López
A la actriz Jennifer López le negaron la entrada a una tienda. | Foto: Instagram @robzangardi

La compositora, bailarina, actriz, cantante y empresaria estadounidense Jennifer López, JLO, se encontraba de visita en Estambul, una ciudad de Turquía, pero pasó por un inesperado por momento cuando intentó ingresar a una tienda en el centro comercial Istinye Park.

El guardia de seguridad de la exclusiva tienda Chanel le negó la entrada a la cantante, el momento quedó registrado y se hizo viral, generando todo tipo de reacciones y opiniones dividas porque se desconocían las razones.

Jennifer Lopez: le niegan entrada a tienda Chanel en Turquía | Hoy Día | Telemundo

En Hoy Día, un programa matutino estadounidense trasmitido por Telemundo, se presentó la grabación en la que JLO sale de la tienda y los presentadores afirmaron que la situación se dio porque el lugar se encontraba lleno y probablemente no la habían reconocido.

Sin embargo, uno de los momentos que más sorprendió fue cuando uno de los presentadores preguntó si al guardia lo habían despedido y un compañero le respondió: “Yo espero”, comentario que los internautas criticaron y mencionaron que no era culpa de esa persona.

“El guardia siguió instrucciones punto. Lo que ella hizo de no regresar, todos lo hacemos. No veo nada fuera de lo normal”; “son normas de la empresa, el hombre solo obedece”; “Jennifer actuó como toda una dama, muy educadamente, dijo está bien, no hay problema, y se fue”; fueron algunos de los mensajes.

@purepeople

🛍️✨ Jennifer Lopez en virée shopping à Istanbul avant son concert événement Ce week-end, Jennifer Lopez a été aperçue dans les boutiques de luxe du centre commercial İstinye Park, à Istanbul, quelques heures avant de monter sur scène au Festival Park Yenikapı. Look décontracté mais toujours glam, la star internationale a pris le temps de flâner dans les enseignes les plus prestigieuses, à la veille d’un show très attendu par ses fans turcs. #JenniferLopez #Istanbul #IstinyePark #FestivalParkYenikapi #ShoppingTime #ConcertVibes #Purepeople #bestimage

♬ son original - Purepeople

En el video se observa a la actriz vistiendo unas sandalias, un conjunto y unas gafas rosadas, saliendo muy tranquila y, por el contrario, saluda sonriendo a sus fanáticos que grabaron el momento.

¿En qué películas actúa Jennifer López?

La estadounidense no solo ha deslumbrado en su carrera como cantante, sino también como actriz, actuando en películas que lograron ser reconocidas y obtener una alta cantidad de vistas.

En Bodas de plomo fue la protagonista junto a Tom Fowler, en Sueño de amor estuvo en compañía de Ralph Nathaniel; una de las películas que sorprendió al público fue Cásate conmigo, una mezcla de romance y comedia en compañía del cantante paisa Maluma.

