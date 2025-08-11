Maluma se pronunció tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “estaba muy esperanzado de que pudiera recuperarse”

Las reacciones tras la noticia de la muerte del joven senador Miguel Uribe Turbay no paran en Colombia y el mundo.

De acuerdo con el más reciente parte médico de la Fundación Santa Fe Miguel falleció a la 1:56 a.m., el estado de Uribe Turbay se complicó el sábado 9 de agosto “debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, según lo informó la institución médica.

Su esposa María Claudia Tarazona y su hermana María Carolina Hoyos fueron las encargadas de dar la noticia a través de sus redes sociales.

Tras la fatal noticia, diversas personalidades del mundo del entretenimiento se han pronunciado. Una de ellas es Maluma, quien expresó a través de un video: “buenos días mi gente. Con sentimientos encontrados, la verdad, muy feliz por los shows y todo lo que está pasando, pero no crean que no es un dolor ajeno la muerte de Miguel Uribe. Un saludo muy especial a su familia, como todos claramente yo estaba muy esperanzado de que pudiera recuperarse, pero si esto no es llamado a un país de paz, a un país de solidaridad y compasión, no sé entonces qué lo sea".

En el emotivo mensaje, el cantante paisa también envió el pésame a los familiares del senador: “un abrazo y un saludo muy fuerte para su familia, para sus personas más cercanas. Desde aquí los acompaño en su dolor. Mucha oración y mucha fuerza para todos. Y de verdad mi gente, Colombia este es un llamado”.

Otro artista que también reaccionó al fallecimiento del senador fue Carlos Vives. El samario recordó a Miguel como “un ejemplo de capacidad de perdonar, de pasión por servir y de construir un mejor país. Es una pérdida muy dolorosa para Colombia, la violencia jamás será el camino. Gracias a Miguel por querer mi música y compartirla con tu familia. Mucha fortaleza para su esposa María Claudia, para su hijo Alejandro, sus hijas, su padre Miguel y para toda su familia. @maclaudiat Descansa en paz".

Juanes también se sumó a los mensajes de artistas colombianos: “Que la partida de Miguel Uribe Turbay sea un llamado urgente a despertar la conciencia de nuestra amada Colombia. Sentido pésame a su familia y amigos".

Así será la velación en cámara ardiente del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

Tras la terrible noticia, SEMANA conoció que las exequias del precandidato presidencial serán este miércoles 13 de agosto en la Catedral Primada de Bogotá.

La ceremonia religiosa de despedida la presidirá el cardenal de Colombia, Luis José Rueda, un religioso que ha acompañado espiritualmente al círculo más cercano del candidato presidencial.

Se espera la asistencia de la Rama Legislativa, Ejecutiva y Judicial del país, además de los expresidentes y la clase política del país.