🔴 En vivo | Murió Miguel Uribe Turbay: el mensaje de la Presidencia tras el fallecimiento del senador

Colombia está de luto. La muerte de Miguel Uribe Turbay estremece el país. Pocas veces tantas personas, de tan diferentes orillas e ideologías, se habían unido para orar por un mismo propósito y rechazar al unísono un acto de violencia, como fue el atentado del pasado 7 de junio que le costó la vida al senador y precandidato del Centro Democrático.

La muerte de Miguel Uribe Turbay es dolorosa, porque —además— evoca una tragedia: el asesinato de su mamá, Diana Turbay, hace 35 años, tras un fallido rescate del ejército. La reconocida periodista tenía 40 años al momento de su deceso, apenas un año más de la edad hoy de su hijo Miguel. El senador deja a un niño de cuatro años, casi la misma edad que él tenía cuando ella se fue.

La salud del senador, que era delicada tras el atentado, se complicó cuando tuvo que ser sometido a una segunda cirugía. “Su condición es extremadamente crítica, caracterizada por edema cerebral persistente y sangrado intracerebral de difícil control [...]. La condición del paciente es de la máxima gravedad, continuará su monitoreo continuo con un pronóstico reservado”, había señalado la Fundación Santa Fe en un comunicado.

Siga acá el minuto a minuto de la noticia que tiene a Colombia de luto:

7:20 a. m.:

Mensaje de la Presidencia

La Presidencia de la República se pronunció tras la muerte del senador.

La Presidencia de la República lamenta profundamente el fallecimiento del Senador Miguel Uribe Turbay.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos, y seres queridos en este difícil momento. pic.twitter.com/DiO9vVOUVk — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) August 11, 2025

7:00 a. m.:

Pronunciamiento de Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció este lunes tras la muerte del precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

“Con profunda tristeza nos enteramos del trágico fallecimiento del senador colombiano, Miguel Uribe Turbay. Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables”, dijo el funcionario de la Casa Blanca.

Deeply saddened to learn of Colombian Senator @MiguelUribeT's tragic death. The United States stands in solidarity with his family, the Colombian people, both in mourning and demanding justice for those responsible. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 11, 2025

6:55 a. m.:

Palabras de Juan Manuel Santos

El expresidente Juan Manuel Santos lamentó la muerte de Miguel Uribe Turbay:

“Lamentamos profundamente la triste muerte de Miguel Uribe producto de tan execrable atentado y nos solidarizamos de corazón con su familia que tanto ha sufrido. Hacemos de nuevo un llamado a la reconciliación de los espíritus, al desarme de la palabra y al respeto por la vida. En estos momentos tan difíciles para el país es muy importante mantener la calma, la prudencia y la moderación”, dijo el exmandatario.

Lamentamos profundamente la triste muerte de Miguel Uribe producto de tan execrable atentado y nos solidarizamos de corazón con su familia que tanto ha sufrido. Hacemos de nuevo un llamado a la reconciliación de los espíritus, al desarme de la palabra y al respeto por la vida. En… — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) August 11, 2025

6:45 a. m.:

“Colombia sufre una gran pérdida”: Verónica Alcocer

La primera dama de la nación, Verónica Alcocer, emitió un comunicado en sus redes sociales tras la confirmación de la muerte del precandidato presidencial.

“Con profunda tristeza lamento el fallecimiento del senador y precandidato, Miguel Uribe Turbay. Hoy Colombia sufre una pérdida irreparable. Ninguna idea, lucha o diferencia justifica la violencia. Colombia no puede seguir perdiendo a sus hijos por pensar distinto”, dijo la esposa del presidente Gustavo Petro.

Y concluyó: “Abrazo con el alma a su familia, a sus amigos y a quienes compartieron su camino. Que su partida nos lleve a reconciliarnos y a construir una nación donde el respeto por la vida y la diferencia sean el faro que nos guíe como nación. Solo el amor, el respeto y la empatía puede sanarnos como país”.

Hoy Colombia sufre una pérdida irreparable. pic.twitter.com/EjFkHZwM5e — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) August 11, 2025

6:40 a. m.:

Desde Jorge Eliécer Gaitán hasta Miguel Uribe Turbay, los candidatos presidenciales asesinados en Colombia

La muerte de Miguel Uribe Turbay es doloroso déjà vu para el país, que revivió las dramáticas jornadas de violencia del siglo pasado que cegaron la vida de quienes fueron candidatos presidenciales, algunos en plena campaña electoral.

Estos son los magnicidios que ha vivido el país.

6:35 a. m.:

“El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia”, expresidente Iván Duque

El expresidente Iván Duque lamentó el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay:

“Recibo con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay. El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer los colombianos a este gran ser humano es honrar su legado, con la unidad de propósito y patriotismo pleno. Colombia llora, pero no se rendirá ante los criminales que apagaron la vida de un joven admirable”, expresó el exmandatario.

Recibo con dolor la noticia de la muerte de Miguel Uribe Turbay. El terrorismo nos arrebató a una promesa de Colombia y a un líder íntegro y transparente. Mi solidaridad con su familia y todos sus seres queridos en estos momentos lamentables. El mejor homenaje que podemos hacer… pic.twitter.com/hrul7WLTC6 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 11, 2025

6:27 a. m.:

Fundación Santa Fe emite comunicado

La Fundación Santa Fe de Bogotá confirmó que el senador Miguel Uribe Turbay perdió la vida sobre la 1:56 de la mañana de este 11 de agosto.

“El equipo a cargo del cuidado del señor Miguel Uribe Turbay, en todas las áreas de la institución, trabajé incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido”, dijo el centro médico.

La clínica detalló que, a pesar de todos los esfuerzos, es un triste desenlace y expresó solidaridad para sus allegados.

6:12 a. m.:

“El asesinato de Miguel no puede quedar impune”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó en sus redes sociales que el homicidio del senador y precandidato presidencial no puede quedar impune.

“Su asesinato debe ser un punto de quiebre para Colombia. No podemos aceptar la violencia en nuestro país. No podemos permitir que los violentos, una vez más, pongan en riesgo lo más profundo de nuestra democracia, que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado construir y mantener. No sólo acaban una vida y destruyen una familia, sino que atentan contra la democracia misma. El asesinato de Miguel no puede quedar impune. Quienes dieron la orden deben pagar y deben hacerlo pronto”, dijo el mandatario de la capital del país.

6:09 a. m.:

“Profundo dolor”: expresidente César Gaviria

El expresidente y dirigente del Partido Liberal, César Gaviria, también se sumó a los mensajes de condolencia por la partida del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático.

“Profundo dolor me causa la muerte de Miguel. Juntos siempre construimos trabajando por el bien de esta Colombia que duele y por la que debemos seguir construyendo para lograr la esquiva Paz. De corazón con sus hijos, esposa y familia”, dijo Gaviria.

Profundo dolor me causa la muerte de Miguel,juntos siempre construimos trabajando por el bien de esta Colombia que duele y por la que debemos seguir construyendo para lograr la esquiva Paz. De corazón con sus hijos,esposa y familia. Cesar Gaviria Trujillo/@PartidoLiberal — Partido Liberal (@PartidoLiberal) August 11, 2025

6:00 a. m.:

Centro Democrático se pronuncia

El partido Centro Democrático se pronunció en la madrugada de este lunes por el fallecimiento de su senador y precandidato presidencial.

“¡Qué dolor tan grande! Colombia está de luto. La violencia que nos carcome arrebató a Miguel Uribe Turbay, un hombre cuyo legado de servicio y amor por Colombia nos inspira a todos. Su lucha por la vida fue una prueba para nosotros, y su partida nos deja un vacío imposible de llenar. Miguel vivirá por siempre en nuestros corazones y su ejemplo nos seguirá guiando. En estos momentos difíciles, nuestra oración, solidaridad y fortaleza están con su esposa, hijos, su padre y seres queridos. Que su vida y legado sean la luz que ilumine el camino correcto de Colombia. ¡Vuela alto Miguel!“, manifestó el partido político.

¡Qué dolor tan grande! Colombia está de luto.



La violencia que nos carcome arrebató a Miguel Uribe Turbay, un hombre cuyo legado de servicio y amor por Colombia nos inspira a todos. Su lucha por la vida fue una prueba para nosotros, y su partida nos deja un vacío imposible de… pic.twitter.com/YmwKV6b5f0 — Centro Democrático (@CeDemocratico) August 11, 2025

5:45 a. m.:

Sentido mensaje de la hermana de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Hoyos

María Claudia Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay, emitió un emotivo mensaje en sus redes sociales tras la confirmación de la muerte del senador y precandidato presidencial.

Ella empezó diciendo: “Miguel, Guerrero. Esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe. Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos. Mami… nuestra abuela, nuestra mamá de la vida, también te está esperando con ternura infinita”.

Hoyos también expresó: “Con el corazón roto, pero aferrada a mi fe, me atrevo a decirte lo que jamás imaginé… Pensé que tú me despedirías a mí, era lo lógico. ¡Vuela alto, Miguel de mi corazón, y descansa en paz!“.

María Claudia Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay. | Foto: -

5:40 a. m.:

“Mataron la esperanza”: Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe se refirió en su cuenta de X al fallecimiento de Miguel Uribe Turbay: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”.

5:30 a. m.:

María Claudia Tarazona confirma la muerte del senador

La esposa del precandidato presidencial, María Claudia Tarazona, confirmó el fallecimiento con un sentido mensaje que compartió en su cuenta de Instagram en la madrugada de este 11 de agosto.