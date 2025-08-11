“Porque se llamaba Uribe”: Ingrid Betancourt habló tras la muerte de Miguel Uribe Turbay

En Colombia, hay luto por la muerte de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato del Centro Democrático, que fue baleado el pasado 7 de junio, cuando se encontraba en una concentración política en el parque El Golfito, del barrio Modelia, occidente de Bogotá.

De acuerdo con la Fundación Santa Fe de Bogotá, Uribe Turbay murió este lunes, 11 de agosto, a la 1:56 a. m., luego de luchar por su vida durante más de dos meses en esa institución médica.

“El equipo a cargo del cuidado del señor Uribe Turbay, en todas las áreas de la institución, trabajó incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso, gravemente herido. A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace, por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor”, agregó la Fundación Santa Fe de Bogotá en un comunicado.

En El Debate de SEMANA, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt se refirió a la muerte de Miguel Uribe Turbay.

“En el caso de Miguel hay un adicional y es el nombre de Miguel. Es decir, a Miguel lo matan no solamente porque era bueno, honesto, atractivo, un joven con esa vitalidad y que la gente lo quería espontáneamente; uno no podía no querer a Miguel. Pero adicionalmente, porque se llamaba Uribe. Aquí hay en el país, digamos, un espacio de odio contra [Álvaro] Uribe, que fue lo que vimos en el juicio. Yo quedo todavía impactada; seguí mucho ese juicio y créanme que nunca he sido uribista, pero sí me pareció que era tan evidente que era un juicio no balanceado y ni siquiera respetuoso”, dijo Betancourt.

De tal modo, la excandidata a la Presidencia insistió en que a Miguel Uribe Turbay lo mataron porque tenía el mismo apellido del expresidente Álvaro Uribe, quien paga 12 años en prisión domiciliaria.

“Creo que a Miguel Uribe lo matan porque se llama Uribe y había una parte en Colombia, unos políticos, que habían decidido que no volvía un Uribe a la Presidencia de Colombia. Es muy, muy, grave”, resaltó una vez más Betancourt en El Debate de SEMANA.

Miguel Uribe Turbay murió a la edad de 39 años. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Por otra parte, Betancourt ofreció disculpas a la familia de Miguel Uribe Turbay, teniendo en cuenta que la mamá del hoy congresista fallecido, Diana Turbay, fue secuestrada y asesinada en 1990 por el grupo de Los Extraditables.