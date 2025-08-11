Suscribirse

Germán Vargas Lleras tras el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay: “Guardamos la esperanza de que se recuperaría”

Dijo que le preocupa que dos meses después del atentado, no se conoce con certeza quién ordenó el crimen.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 5:01 p. m.
El exvicepresidente Germán Vargas Lleras también reaccionó ante el fallecimiento del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, en la madrugada de este lunes, 11 de agosto, en la Fundación Santa Fe, en Bogotá.

“Muy triste el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Siempre guardamos la esperanza de que se recuperaría, como también de que este crimen no quedaría impune”, escribió el líder de Cambio Radical en sus redes sociales.

Además, Vargas Lleras no escondió su preocupación por la falta de resultados en la investigación que permita esclarecer quién está detrás del atentado contra Uribe Turbay, el 7 de junio de 2025, y cuáles serían las razones.

“Llevamos ya varios meses escuchando de las autoridades que las investigaciones avanzan, pero lo cierto es que aún no conocemos ningún resultado de quiénes son los autores intelectuales y determinadores de este homicidio”, manifestó Vargas Lleras.

El exvicepresidente permanece en Bogotá recuperándose de un quebranto de salud que lo alejó del escenario público durante varios meses.

Sin embargo, tras su llegada al país procedente de Estados Unidos, volverá a referirse a los temas que más le preocupan de Colombia, entre ellos, la seguridad y las elecciones del 2026.

