Gustavo Petro reacciona a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Es una derrota”

Por medio de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano se pronunció sobre la muerte del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, la cual fue confirmada por la Fundación Santa Fe este lunes 11 de agosto.

En un extenso trino, el jefe de Estado extendió un mensaje de condolencias a los familiares del precandidato presidencial al señalar que “la vida está por encima de cualquier ideología”.

“Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos. La vida está por encima de cualquier ideología. He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida como la prioridad número uno de los objetivos a alcanzar y como el eje estructurante de toda nuestra acción”, manifestó Gustavo Petro.

Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Y avanzó en el mensaje que posteó en esa red social: “Lo hicimos precisamente en un país que vive una paradoja inmensa: ser el espacio de mayor diversidad natural y humana del planeta y, al mismo tiempo, ser uno de los países con más violencia permanente, donde se mata sin ningún sentido”.

“La violencia en Colombia viene siendo derrotada a través de las últimas décadas. Después de un genocidio político desatado entre liberales y conservadores, que dejó 300.000 campesinos muertos; después de otro genocidio político, cometido contra la izquierda del país, hemos pasado a una violencia centrada en las economías ilícitas, que se arrincona, cada vez más, en las fronteras y los puertos”, expresó el mandatario colombiano.

Miguel Uribe Turbay. | Foto: Prensa Miguel Uribe

Sumado a ello, dijo: “Pero la muerte nos da sorpresas y nos asalta aún. En un gobierno progresista, amante de la vida, ha ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición. Sus causas, aún en averiguación, marcan —por ahora— un camino muy diferente al que inicialmente y de manera prejuiciada, se insinuó.

La investigación debe profundizarse. Y serán las autoridades competentes para ello, ayudada por expertos internacionales, quienes se pronunciarán en su momento. Al Gobierno le queda repudiar el crimen y ayudar”, recalcó Petro.

También detalló en el mensaje que publicó en su cuenta de X: “Sea de cualquier ideología, la persona y su familia, su vida y su seguridad son, para el Gobierno, la prioridad. No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición ni lo haremos.

Para nosotros, que hemos sido perseguidos y nuestros amigos asesinados, es una de nuestras prioridades. No es la venganza el camino de Colombia. Por venganzas llevamos décadas de violencia. No más”, subrayó el jefe de Estado.