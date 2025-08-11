Suscribirse

Política

Gustavo Petro reacciona a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Es una derrota”

El presidente envió un mensaje de condolencias a la familia del precandidato y senador del Centro Democrático.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 3:10 p. m.
Presidente Gustavo Petro y el congresista Miguel Uribe.
Presidente Gustavo Petro y el congresista Miguel Uribe Turbay. | Foto: Presidencia/API.

Por medio de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano se pronunció sobre la muerte del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, la cual fue confirmada por la Fundación Santa Fe este lunes 11 de agosto.

En un extenso trino, el jefe de Estado extendió un mensaje de condolencias a los familiares del precandidato presidencial al señalar que “la vida está por encima de cualquier ideología”.

Contexto: Fernando Hakim, reconocido neurocirujano, se pronunció tras muerte de Miguel Uribe Turbay y lo despidió: “Nunca lo olvidaré”

“Mi sentido pésame a la familia del senador Miguel Uribe Turbay, y a las y los colombianos todos. La vida está por encima de cualquier ideología. He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida como la prioridad número uno de los objetivos a alcanzar y como el eje estructurante de toda nuestra acción”, manifestó Gustavo Petro.

Presidente Gustavo Petro, conmemoración Batalla de Boyacá en Leticia (Amazonas)
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

Y avanzó en el mensaje que posteó en esa red social: “Lo hicimos precisamente en un país que vive una paradoja inmensa: ser el espacio de mayor diversidad natural y humana del planeta y, al mismo tiempo, ser uno de los países con más violencia permanente, donde se mata sin ningún sentido”.

Lo más leído

1. María Claudia Tarazona reaccionó a palabras de Fernando Hakim por muerte de Miguel Uribe Turbay: “Un lugar en nuestros corazones”
2. ¿Qué implicaciones tiene que la Fiscalía califique como “magnicidio” el asesinato de Miguel Uribe Turbay?
3. Fernando Hakim, reconocido neurocirujano, se pronunció tras muerte de Miguel Uribe Turbay y lo despidió: “Nunca lo olvidaré”

“La violencia en Colombia viene siendo derrotada a través de las últimas décadas. Después de un genocidio político desatado entre liberales y conservadores, que dejó 300.000 campesinos muertos; después de otro genocidio político, cometido contra la izquierda del país, hemos pasado a una violencia centrada en las economías ilícitas, que se arrincona, cada vez más, en las fronteras y los puertos”, expresó el mandatario colombiano.

Miguel Uribe Turbay, exsenador del Centro Democrático.
Miguel Uribe Turbay. | Foto: Prensa Miguel Uribe

Sumado a ello, dijo: “Pero la muerte nos da sorpresas y nos asalta aún. En un gobierno progresista, amante de la vida, ha ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición. Sus causas, aún en averiguación, marcan —por ahora— un camino muy diferente al que inicialmente y de manera prejuiciada, se insinuó.

La investigación debe profundizarse. Y serán las autoridades competentes para ello, ayudada por expertos internacionales, quienes se pronunciarán en su momento. Al Gobierno le queda repudiar el crimen y ayudar”, recalcó Petro.

También detalló en el mensaje que publicó en su cuenta de X: “Sea de cualquier ideología, la persona y su familia, su vida y su seguridad son, para el Gobierno, la prioridad. No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición ni lo haremos.

Para nosotros, que hemos sido perseguidos y nuestros amigos asesinados, es una de nuestras prioridades. No es la venganza el camino de Colombia. Por venganzas llevamos décadas de violencia. No más”, subrayó el jefe de Estado.

Contexto: Miguel Uribe murió casi a la edad de su mamá, Diana Turbay, y deja un niño pequeño, como lo era él en ese asesinato. Luto en Colombia

Finalmente, redondeó en su reflexión: “Por eso estamos tristes, nos duele la muerte de Miguel como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la vida. Por eso lo que queda es el duelo y seguir adelante”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pastor Andrés Corson reacciona a la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Dios lo va a usar para el bien de la nación”

2. Francia Márquez envió mensaje, en vivo, por la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Este país necesita reconciliación”

3. Confirman canal de América de Cali vs. Fluminense para ver en vivo: será señal exclusiva

4. El sentido mensaje de Héctor Riveros por la muerte de Miguel Uribe Turbay

5. Funeral de Miguel Uribe Turbay: familia establece tres días de velación en Bogotá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroMiguel Uribe Turbaymuerte

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.