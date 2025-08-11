Fernando Hakim, reconocido neurocirujano, se pronunció tras muerte de Miguel Uribe Turbay y lo despidió: “Nunca lo olvidaré”

Colombia amaneció este 11 de agosto de 2025 con una dolorosa noticia, luego de que María Claudia Tarazona confirmara la muerte de su esposo Miguel Uribe Turbay. El político luchó por su vida durante dos meses, debido a un ataque del que fue víctima el 7 de junio.

En medio de la tristeza que invadió al país, Fernando Hakim, neurocirujano detrás de su proceso médico, se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram dándole un último adiós.

El integrante de la Fundación Santa Fe utilizó las historias del perfil para compartir un sentido mensaje, destacando la fuerza que tuvo el senador durante los dos últimos meses. El médico fue claro en que vio cómo Miguel Uribe Turbay era un luchador, llevando día a día el impulso por salir adelante.

De igual manera, fue enfático en que jamás se olvidaría del precandidato presidencial, ya que fue un caso que lo habría marcado de una u otra forma.

“Hoy puedo decirles que Miguel Uribe Turbay fue un luchador único”, escribió en el post.

“Nunca lo olvidaré”, agregó.

Este mismo mensaje fue compartido en una publicación de la cuenta, llevando a que cientos de personas reaccionaran por esta despedida. Muchos recurrieron a mensajes de cariño y agradecimiento, destacando el trabajo que realizó a lo largo de estas semanas.

Cabe aclarar que Fernando Hakim fue una pieza clave en el proceso de salud de Miguel Uribe Turbay, pues acompañó a su familia, realizó los respectivos procedimientos y manejó un tratamiento específico para que todo resultara bien.

Su dedicación y entrega, respaldada por la fe que siente por san Chárbel, llevaron a que miles de colombianos lo siguieran y estuvieran pendientes de sus mensajes a través de los escenarios virtuales. El especialista siempre fue prudente y enfático en que todo iba paso a paso, esperando que la vida del político se salvara.

Fernando Hakim, el neurocirujano que operó a Miguel Uribe Turbay. | Foto: Instagram @fernandohakimneurocirujano

Pese a la pérdida que sufrió Colombia, la ola de palabras y gestos hacia el médico fueron evidentes, siendo considerado una bendición para que Miguel Uribe Turbay lograra seguir adelante después del atentado en Bogotá.