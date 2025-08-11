Suscribirse

Fernando Hakim, reconocido neurocirujano, se pronunció tras muerte de Miguel Uribe Turbay y lo despidió: “Nunca lo olvidaré”

El especialista compartió unas palabras en redes sociales después de confirmarse el fallecimiento del senador.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

11 de agosto de 2025, 1:05 p. m.
Fernando Hakim MIguel Uribe
Fernando Hakim despidió a Miguel Uribe Turbay, tras dos meses de lucha por su vida. | Foto: David Amado

Colombia amaneció este 11 de agosto de 2025 con una dolorosa noticia, luego de que María Claudia Tarazona confirmara la muerte de su esposo Miguel Uribe Turbay. El político luchó por su vida durante dos meses, debido a un ataque del que fue víctima el 7 de junio.

Contexto: 🔴 En vivo | Murió Miguel Uribe Turbay: habla la vicepresidenta Francia Márquez tras el fallecimiento del senador del Centro Democrático

En medio de la tristeza que invadió al país, Fernando Hakim, neurocirujano detrás de su proceso médico, se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram dándole un último adiós.

El integrante de la Fundación Santa Fe utilizó las historias del perfil para compartir un sentido mensaje, destacando la fuerza que tuvo el senador durante los dos últimos meses. El médico fue claro en que vio cómo Miguel Uribe Turbay era un luchador, llevando día a día el impulso por salir adelante.

De igual manera, fue enfático en que jamás se olvidaría del precandidato presidencial, ya que fue un caso que lo habría marcado de una u otra forma.

“Hoy puedo decirles que Miguel Uribe Turbay fue un luchador único”, escribió en el post.

“Nunca lo olvidaré”, agregó.

Este mismo mensaje fue compartido en una publicación de la cuenta, llevando a que cientos de personas reaccionaran por esta despedida. Muchos recurrieron a mensajes de cariño y agradecimiento, destacando el trabajo que realizó a lo largo de estas semanas.

Cabe aclarar que Fernando Hakim fue una pieza clave en el proceso de salud de Miguel Uribe Turbay, pues acompañó a su familia, realizó los respectivos procedimientos y manejó un tratamiento específico para que todo resultara bien.

Su dedicación y entrega, respaldada por la fe que siente por san Chárbel, llevaron a que miles de colombianos lo siguieran y estuvieran pendientes de sus mensajes a través de los escenarios virtuales. El especialista siempre fue prudente y enfático en que todo iba paso a paso, esperando que la vida del político se salvara.

Neurocirujano Fernando Hakim
Fernando Hakim, el neurocirujano que operó a Miguel Uribe Turbay. | Foto: Instagram @fernandohakimneurocirujano

Pese a la pérdida que sufrió Colombia, la ola de palabras y gestos hacia el médico fueron evidentes, siendo considerado una bendición para que Miguel Uribe Turbay lograra seguir adelante después del atentado en Bogotá.

Su nostálgico adiós conmueve a muchos usuarios en redes sociales, pues fueron testigos de la ardua labor que llevó a cabo en las últimas semanas.

