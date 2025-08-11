Esposa de Miguel Uribe confirma su muerte con sentido mensaje

La esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, confirmó su fallecimiento con unas sentidas palabras que compartió a través de su cuenta de Instagram en la madrugada de este lunes, 11 de agosto.

Con una fotografía junto a él, Tarazona expresó: “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro”.

Y continuó diciendo: “Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame que, cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad”.

Ella concluyó: “Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio en la ciudad de Bogotá y, durante diez semanas, luchó por su vida en una UCI de la Fundación Santa Fe.

En el más reciente boletín sobre su estado de salud, el centro médico alarmó sobre una complejidad en su recuperación y su familia pidió al país unirse en una cadena de oración.

El centro médico contó el 9 de agosto: “En las últimas 48 horas, su estado clínico revirtió a una condición crítica debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso”.

Senador Miguel Uribe Turbay | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La hermana del senador, María Carolina Hoyos, también se refirió a su muerte con unas emotivas palabras: Miguel, Guerrero. Esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe. Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos. Mami… nuestra abuela, nuestra mamá de la vida, también te está esperando con ternura infinita".

A los mensajes también se sumó el expresidente Álvaro Uribe: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”.