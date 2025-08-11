Suscribirse

Esposa de Miguel Uribe confirma su muerte con sentido mensaje

María Claudia Tarazona publicó unas sentidas palabras a través de su cuenta de X.

Redacción Semana
11 de agosto de 2025, 10:33 a. m.
Esposa de Miguel Uribe Turbay publicó estremecedor mensaje por el Día del Padre: “Es muy duro”.
María Claudia Tarazona y Miguel Uribe Turbay. | Foto: Esteban Vega La Rotta - Semana / Montaje: Semana

La esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, confirmó su fallecimiento con unas sentidas palabras que compartió a través de su cuenta de Instagram en la madrugada de este lunes, 11 de agosto.

Con una fotografía junto a él, Tarazona expresó: “Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro”.

Contexto:

Y continuó diciendo: “Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame que, cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad”.

Ella concluyó: “Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

Contexto:

El senador y precandidato presidencial del Centro Democrático fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio en la ciudad de Bogotá y, durante diez semanas, luchó por su vida en una UCI de la Fundación Santa Fe.

En el más reciente boletín sobre su estado de salud, el centro médico alarmó sobre una complejidad en su recuperación y su familia pidió al país unirse en una cadena de oración.

El centro médico contó el 9 de agosto: “En las últimas 48 horas, su estado clínico revirtió a una condición crítica debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso”.

Senador Miguel Uribe Turbay
Senador Miguel Uribe Turbay | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La hermana del senador, María Carolina Hoyos, también se refirió a su muerte con unas emotivas palabras: Miguel, Guerrero. Esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe. Estoy segura que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos. Mami… nuestra abuela, nuestra mamá de la vida, también te está esperando con ternura infinita".

A los mensajes también se sumó el expresidente Álvaro Uribe: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”.

Mientras que el Centro Democrático expresó: “¡Qué dolor tan grande! Colombia está de luto. La violencia que nos carcome arrebató a Miguel Uribe Turbay, un hombre cuyo legado de servicio y amor por Colombia nos inspira a todos. Su lucha por la vida fue una prueba para nosotros, y su partida nos deja un vacío imposible de llenar. Miguel vivirá por siempre en nuestros corazones, y su ejemplo nos seguirá guiando. En estos momentos difíciles, nuestra oración, solidaridad y fortaleza están con su esposa, hijos, su padre y seres queridos. Que su vida y legado sean la luz que ilumine el camino correcto de Colombia. ¡Vuela alto Miguel!“.

Contexto:

