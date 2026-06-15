Votaciones en el exterior: inician los comicios en 67 países para elegir al nuevo presidente de Colombia, en la segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

A partir de hoy lunes, 15 de junio, comienza el proceso de votación en el exterior correspondiente a la segunda vuelta de las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República para el periodo constitucional 2026-2030.

Registraduría enviará 65 delegados para acompañar elecciones en el exterior: estarán en principales puestos de votación

Esta jornada se extenderá durante siete días y finalizará el próximo domingo, 21 de junio, en el horario establecido de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

En esta ocasión, un total de 1.414.661 ciudadanos colombianos que residen fuera del país podrán participar en los comicios, de los cuales 777.343 son mujeres y 637.318 son hombres.

Un total de 41.421.973 ciudadanos están habilitados para votar en Colombia, según la Registraduría. Foto: EL PAÍS

Con el propósito de garantizar el ejercicio del sufragio, se dispondrán 1.489 mesas de votación entre el 15 y el 20 de junio, mientras que para el domingo 21 de junio estarán habilitadas 2.181 mesas. Estas se encontrarán distribuidas en 253 puestos de votación ubicados en 67 países.

Cabe recordar que la cédula de ciudadanía constituye el único documento autorizado para ejercer el derecho al voto, tanto dentro del territorio nacional como en el exterior.

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Los electores podrán presentar la cédula amarilla con hologramas o la versión digital, ya sea desde el dispositivo móvil o en formato físico. Documentos como el pasaporte, la contraseña de trámite, la libreta militar u otros distintos a la cédula no serán aceptados.

Los comicios iniciaron ayer domingo, 14 de junio, después de que la primer ciudadana colombiana en ejercer su derecho al voto lo hiciera en el Consulado de Colombia en Auckland, Nueva Zelanda, por el horario adelantado.

Con el primer voto registrado en Auckland, Nueva Zelanda, Colombia dio inicio a la segunda vuelta presidencial en el exterior. 🇨🇴🗳️



La Cancillería instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacer seguimiento permanente a la jornada electoral, que se desarrollará hasta el 21… pic.twitter.com/JoOh1nyrTn — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) June 14, 2026

Con este acto se dio apertura oficial a la jornada electoral en el exterior, que se desarrollará hasta el 21 de junio, conforme a los husos horarios de cada país.

Como parte de las acciones previstas para este proceso electoral, fue puesto en funcionamiento el Puesto de Mando Unificado (PMU) para las Elecciones en el Exterior, el cual opera desde el Salón de los Embajadores del Palacio de San Carlos, según informó la Cancillería.

Desde este espacio se realiza un monitoreo constante de la jornada en cada una de las sedes de votación habilitadas, con el fin de asegurar el correcto desarrollo de los comicios, preservar las garantías de transparencia y orden, y responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante el proceso.

Abelardo de la Espriella Iván Cepeda Foto: SEMANA

Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda cerraron el domingo sus campañas presidenciales en multitudinarios eventos, a una semana de una segunda vuelta electoral que arranca marcada por la polarización y una grave crisis de violencia.

Registraduría envió 65 delegados para acompañar elecciones en el exterior

El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció que la entidad envió 65 delegados a los principales puestos de votación del mundo, para acompañar y verificar el proceso electora en los momentos clave.

Penagos señaló que la auditoría internacional también va a enviar auditores internacionales en toda Latinoamérica, Madrid y Francia, a cerca de 20 puestos de votación, para garantizar que el proceso transcurra sin novedad.

El registrador explicó que entre Estados Unidos y España se acumula cerca del 53 % de los votantes colombianos en el exterior, mientras que en Venezuela está cerca del 13 % y, en promedio Chile, Ecuador, Canadá y México tienen el 8 %.

“Es decir, como en diez países está cerca del 75 % de toda la votación, luego es irse, priorizar en esos lugares como lo vamos a hacer, para que haya absoluta tranquilidad del ejercicio del voto en el exterior y para que esa información se procese muy rápido”, señaló Penagos.