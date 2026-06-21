El registrador nacional aseguró que el proceso avanza con todas las garantías y destacó la masiva participación de los colombianos en las urnas.

Con el cierre oficial de las mesas de votación en todo el país, el registrador nacional, Hernán Penagos, entregó un balance preliminar de la jornada electoral y envió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y a las campañas presidenciales.

Durante su intervención, Penagos informó que todos los sistemas de información y de divulgación de resultados fueron verificados antes de iniciar el proceso de consolidación de datos. “Publicamos todos los sistemas de información en cero, los boletines en cero, para iniciar a recibir la información, todo para absoluta tranquilidad de la ciudadanía”, afirmó.

Más de 860.000 jurados y 350.000 testigos vigilan el conteo

Penagos también agradeció el trabajo articulado de las instituciones del Estado que participaron en la organización de los comicios, entre ellas el Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las altas cortes.

Asimismo, reconoció la labor de los más de 860.000 jurados de votación que fueron designados para atender las mesas en todo el territorio nacional.

“En este momento están contando los votos y diligenciando cada una de las actas electorales a mano”, explicó el registrador.