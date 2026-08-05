El País revela nuevos señalamientos contra Andrés Hernández, jefe de comunicaciones de Petro: deudas, denuncias por estafa y presunto robo

Una nueva investigación publicada por el diario El País América Colombia puso bajo la lupa a Andrés Hernández Ramírez, actual jefe de comunicaciones del presidente Gustavo Petro, al revelar una serie de nuevas denuncias y testimonios que lo señalan de mantener millonarias deudas sin saldar y de presuntos hechos de estafa y robo ocurridos durante su paso por el Consulado de Colombia en México. La publicación recoge documentos, conversaciones y relatos de tres personas que aseguran haber resultado afectadas.

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Según la investigación, uno de los casos corresponde a Carla Fernández, quien trabajó como auxiliar administrativa en el consulado. De acuerdo con su versión, Hernández utilizó su tarjeta de crédito para realizar compras personales al llegar al país norteamericano mientras podía instalarse y disponer de sus propios recursos.

Inicialmente, asegura Fernández, el entonces cumplió los pagos, pero con el paso de los meses dejó de hacerlo, lo que terminó generando una deuda cercana a los 42 millones de pesos.

El diario señala que la mujer firmó un pagaré con Hernández, cuya imagen publicó también, para respaldar la obligación económica. Sin embargo, sostiene que el dinero nunca fue cancelado y que tuvo que asumir los pagos para evitar un deterioro en su historial crediticio.

La investigación también recoge el testimonio de María Ricardina Sánchez, cocinera del consulado, quien afirma que el entonces cónsul acumuló una deuda cercana a los ocho millones de pesos por alimentos y otros servicios que nunca fueron pagados.

A estos señalamientos se suma el caso de una emprendedora dedicada a la venta de velas artesanales, quien, de acuerdo con El País, asegura que Hernández le quedó debiendo cerca de 800.000 pesos tras una compra que nunca canceló.

Otro de los episodios reseñados involucra a Sonia Cuesta, exfuncionaria del Consulado de Colombia en México. Según la publicación, cuando se pensionó, por falta de cuenta en Colombia transfirió sus ahorros, 100 millones de pesos, a una cuenta de Hernández, con el compromiso de que este posteriormente le devolvería el dinero en Colombia. Sin embargo, sostiene que aún le adeuda 20 millones de pesos.

El reportaje señala que existen conversaciones de WhatsApp en las que el funcionario reconoce la existencia de esa deuda y promete cancelarla. No obstante, la exfuncionaria asegura que, pese al paso del tiempo, el pago no se ha concretado y que decidió acudir a la Fiscalía para denunciar los hechos.

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Este último caso ya había sido divulgados, en 2024, por el mismo medio en primicia. A pesar de ello, Hernández continuó ocupando diferentes cargos dentro del Gobierno hasta convertirse en el jefe de comunicaciones de la Presidencia de la República.

Frente a los nuevos cuestionamientos, El País asegura que buscó la versión de Andrés Hernández. De acuerdo con el diario, el funcionario respondió mediante mensajes de WhatsApp remitiendo cualquier pronunciamiento a su abogado, quien, hasta el momento de la publicación, no había entregado una respuesta sobre las denuncias expuestas.