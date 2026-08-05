Benedetti dijo adiós al Gobierno. Habla de los influenciadores y contó qué se pondrá a hacer después del 7 de agosto

Empezaron las despedidas en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

En la noche de este miércoles, 5 de agosto, se despidió de los colombianos la vicepresidenta Francia Márquez y seguidamente lo hizo el ministro del Interior, Armando Benedetti, una de las figuras más importantes y controvertidas de esta administración.

Benedetti grabó un video y dijo que este miércoles era su último día como ministro.

“Quiero decirles a todos ustedes, en las redes, que una de las cosas que más me gustó como ministro, es haber sido dizque influencer o haber obtenido algún éxito en las redes sociales. Por eso, quiero agradecerles a las personas que me pusieron like o a los ciudadanos que me saludaban en las calles”, dijo.

Y preguntó: ¿Ahora, qué voy a hacer?”. A renglón seguido, sin sonrojarse, respondió: “Desaparecer”.

Benedetti guarda silencio desde hace varias semanas, no habla con la prensa y optó por la reflexión. No quiere más enemigos ni polemizar. Al fin y al cabo, tendrá que empezar a sortear su vida después del Gobierno Petro que le dejó, entre otras, que su nombre estuviera incluido en la lista OFAC que, sin duda, lo restringirá en los próximos meses.

Recientemente el jefe de la política les dijo a los periodistas colombianos que él estaba retirado del escenario político.

“Soy un cadáver político. Estoy retirado”, afirmó.

“No he hecho comentarios desde mediados de mayo, estoy callado, soy prudente y he madurado más”, remató.