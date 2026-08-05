Supersolidaria reporta cifra récord de recaudo en 2025: estos son los datos que entregó en el Congreso

El gobierno del presidente Gustavo Petro terminará este 7 de agosto, razón por la cual diferentes entidades están haciendo su balance final.

La Superintendencia de la Economía Solidaria presentó sus estadísticas y aseguró que consolidó una histórica recuperación financiera que le permitió dejar atrás las pérdidas operacionales registradas en 2022 y que eso constituye una cifra récord.

Según cifras oficiales, la entidad pasó de registrar pérdidas operacionales por $11.167 millones en 2022 a obtener un superávit operacional de $12.790 millones en 2025, mientras que, con corte a marzo de 2026, reportó un resultado neto positivo de $42.835 millones.

“Recibimos una entidad con pérdidas, deudas y debilidades en su capacidad de recaudo. Hoy entregamos una Superintendencia financieramente sólida, con resultados positivos y mayores capacidades técnicas para cumplir su misión. Esta recuperación no es solamente contable: significa más herramientas para proteger a los asociados y fortalecer la economía solidaria del país”, dijo la superintendente María José Navarro.

Agregó que los resultados son producto de una estrategia integral de saneamiento financiero, fortalecimiento del recaudo, actualización técnica de los mecanismos de financiación institucional y recuperación de recursos públicos.

La Superintendencia expidió la Circular Externa 97, mediante la cual actualizó la metodología para calcular la contribución de las organizaciones vigiladas, adoptando un esquema más técnico, equitativo y proporcional. Asimismo, adelantó el saneamiento de cartera a través de la Central de Inversiones S. A. (CISA), gestionando obligaciones por $2.288 millones y fortaleciendo la recuperación de recursos públicos.