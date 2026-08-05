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Senadora Zandra Bernal advierte déficit que deja Petro en salud con Presupuesto General de 2027: “Asigna 77 billones, pero se requieren 118″

La congresista señaló que el proyecto presentado por el Gobierno saliente contempla una asignación inferior a la requerida para atender las necesidades del sector.

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Redacción Semana
5 de agosto de 2026 a las 7:22 p. m.
El presidente saliente, Gustavo Petro, y la senadora Zandra Bernal, del Centro Democrático.
El presidente saliente, Gustavo Petro, y la senadora Zandra Bernal, del Centro Democrático. Foto: AFP - Suministrada / API

La senadora del Centro Democrático, Zandra Bernal, manifestó su preocupación por los recursos destinados al sistema de salud en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, presentado por el Gobierno saliente.

Según la congresista, la propuesta contempla 77 billones de pesos para el sector, mientras que, de acuerdo con sus estimaciones, se requieren al menos 118 billones de pesos para comenzar a atender la situación que enfrenta el sistema.

Bernal señaló que la diferencia de 41 billones de pesos entre los recursos asignados y los requeridos afecta la capacidad del Estado para garantizar la prestación del servicio de salud y responder a las necesidades de los pacientes.

“Los colombianos deben estar atentos. No tendremos los recursos necesarios para devolverles la esperanza a los pacientes ni para garantizar una atención digna y oportuna”, afirmó.

La senadora hizo un llamado a los integrantes de las comisiones económicas del Congreso para que, durante el trámite del Presupuesto General de la Nación, revisen la distribución de los recursos y se fortalezca la financiación del sistema de salud.

Bernal reiteró que la asignación de recursos suficientes para el sector debe ser una prioridad y señaló que el Congreso tiene la responsabilidad de realizar los ajustes necesarios al proyecto presupuestal para garantizar los recursos destinados a la atención en salud.