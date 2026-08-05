Algunos congresistas de la Alianza Verde anunciaron que no asistirán a la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali

Varios miembros de la bancada de la Alianza Verde no asistirán a la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali; así lo anunció el representante Santiago Osorio, de esa bancada.

“Como congresista de la República por el departamento de Caldas he tomado la decisión de no asistir al acto de posesión de Abelardo De La Espriella”, dijo el representante.

Osorio volvió a cuestionar el resultado electoral del pasado 21 de junio, como han hecho desde el petrismo. Y anunció que estarán en la zona denominada como Puerto Resistencia, desde donde harán un evento paralelo a la posesión de Abelardo De La Espriella.

El representante agregó que desde el Congreso harán oposición al Gobierno entrante y que votarán en contra de varias de las reformas que proponga el nuevo mandatario.