Abelardo De La Espriella recibió la banda presidencial de manos de veteranos y reservistas

A dos días de su posesión, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, compartió un nuevo momento simbólico de la transición al anunciar que recibió la banda presidencial de manos de veteranos y reservistas de la Fuerza Pública.

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A través de sus redes sociales, De La Espriella aseguró que asumía ese gesto con “profundo honor” y destacó que la banda representa la unidad, el servicio, el honor y el amor por Colombia.

El mandatario electo también reveló que la banda fue confeccionada por el maestro nariñense Luis Abel Delgado, conocido como el “sastre de los presidentes y los papas”. Según explicó, el artesano ha elaborado durante décadas las bandas presidenciales que han acompañado la historia republicana del país y también ha confeccionado vestiduras para varios pontífices.

“Recibir este símbolo de la República de manos de quienes defendieron la libertad de Colombia, y elaborado por un artesano que ha dedicado su vida a honrar nuestras instituciones, es un privilegio que asumo con humildad, gratitud y un profundo sentido del deber”, expresó el presidente electo.

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Abelardo De La Espriella Congreso Foto: SEMANA

En su mensaje, De La Espriella agradeció además a los veteranos y reservistas por su “compromiso inquebrantable con la Patria” y afirmó que su ejemplo de servicio y sacrificio será una inspiración para la construcción de la denominada “Patria Milagro”, lema que ha acompañado su discurso durante la campaña y la transición.