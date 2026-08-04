Cali será la anfitriona de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella y las autoridades alistan todos los protocolos para mitigar cualquier tipo de amenaza que altere el orden público. SEMANA conoció las medidas que están tomando las Fuerzas Militares y la Policía, así como la lista de jefes de Estado e invitados especiales que ya confirmaron su asistencia al evento del próximo 7 de agosto.

Fuentes enteradas de la organización describieron que un grupo robusto de uniformados ya están desplegados en toda la capital del Valle del Cauca y sus alrededores para frenar posibles afectaciones: “Estamos blindando todas las entradas, hay antidrones y todo lo necesario para cuidar a los asistentes. Es un modelo similar al adoptado en la COP16”, describieron a SEMANA. Por ejemplo, se instalarán corredores especiales de seguridad para cuidar a las personalidades que aterrizarán a la ciudad.

Más de 6.000 policías fueron asignados a la posesión de Abelardo De La Espriella el 7 de agosto

Ese protocolo se aplicará con rigurosidad para los principales representantes de las naciones. Hasta hoy, 4 de agosto, han confirmado su presencia las siguientes personas: rey de España, Felipe VI; presidente de Argentina, Javier Milei; presidente de Ecuador, Daniel Noboa; presidente de Paraguay, Santiago Peña; presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado; presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas; el presidente de Chile, José Antonio Kast; y el jefe de estado de Honduras, Nasry Asfura.

De igual manera, harán presencia en el evento las primeras damas de Panamá y Chile, y los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala. En la lista también figuran los cancilleres de Argentina, Costa Rica, Panamá, Chile, Honduras, Israel, Suecia y Brasil. En representación de México asistirá la viceministra de América Latina y el Caribe; por parte de Estados Unidos, el fiscal general adjunto; la Santa Sede designó al nuncio apostólico en Ecuador; Portugal envió al ministro de la presidencia; y Corea del Sur a un miembro de la asamblea nacional.

Abelardo De La Espriella, presidente electo. Foto: SEMANA

Finalmente, confirmaron su presencia los siguientes mandatarios regionales: alcalde de Manizales y señora; alcalde de Santa Marta y señora; gobernador de Cundinamarca y señora; alcalde de Montería y acompañante; alcalde de Sincelejo y señora; y alcalde de Popayán y señora. Se espera que en las próximas horas esta lista incremente, pues se invitaron a todos los alcaldes y gobernadores de las principales ciudades de Colombia.

En materia de expresidentes, por ahora, no se ratifica la presencia de ninguno por motivos de seguridad. Lo cierto es que, tal como lo reveló SEMANA, Abelardo De La Espriella solicitó que no se citaran a Juan Manuel Santos y Ernesto Samper por las serias diferencias que tiene. Sí se invitaron a Iván Duque, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y César Gaviria.

Así será la transmisión de la posesión de Abelardo De La Espriella

De igual manera, se confirmó la presencia de la mayoría de los integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes, frente a quienes deberá tomar juramento el presidente Abelardo De La Espriella. No estarán en la sede los integrantes del Pacto Histórico, quienes no lo reconocen como jefe de Estado y, aparte, harán movilizaciones sociales ese 7 de agosto para inaugurar sus tareas en la oposición.

La interpretación del mandatario electo es que con la citación a las protestas se estaría iniciando un plan para desestabilizar a la nación. Él anticipó que respetará el ejercicio de la oposición, pero que hará imponer el peso de la ley en dado caso de que se viole. Hay expectativa por lo que pueda ocurrir en las calles, principalmente en ciudades como Bogotá y Cali, donde se concentra el apoyo político del movimiento de izquierda.