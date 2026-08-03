Comenzó la transición de Gobierno: la Presidencia publicó las hojas de vida de ministros designados por Abelardo De La Espriella

El Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) publicó las hojas de vida de once ministros designados por Abelardo De La Espriella, para que puedan tomar posesión de sus cargos el próximo 7 de agosto.

Este es, formalmente, el primer paso en la transición de mando entre el Gobierno saliente y el entrante, un proceso que ha estado marcado por múltiples polémicas.

En el sistema aparecen los siguientes nombres:

Rodrigo Lara Restrepo, ministro del Interior.

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura.

Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa.

Mauricio Gómez Amín, ministro de Comercio.

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Fabio Alberto Arjona, ministro de Ambiente.

Elsa Margarita Noguera, ministra de Transporte.

Paola Andrea Holguín, ministra de Cultura.

Iván Alfonso Cancino, ministro de Justicia.

Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda.

La publicación de las hojas de vida es un requisito para que los funcionarios puedan ejercer sus funciones.