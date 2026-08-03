El Consejo Nacional Electoral (CNE) reconoció la personería jurídica del Movimiento Defensores de la Patria con una votación de seis votos a favor y uno en contra. Los magistrados Fabiola Márquez y Altus Baquero estuvieron ausentes.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, comenzará su mandato teniendo una colectividad propia, lo que, en términos prácticos, le dará la posibilidad de avalar candidatos y tener representación en las próximas elecciones.

El Tigre llegó a la Presidencia gracias a la recolección de firmas y, posteriormente, fue coavalado por el partido Salvación Nacional.

Por esa razón, el estratega Carlos Suárez, quien acompañó al presidente electo durante la campaña, celebró la decisión del CNE.

“Habemus partido. Democracia moderna creada por el Pueblo en las urnas. La evolución es inevitable: bienvenidos al Siglo 21 de la política en Colombia. Qué viva el Tigre”, dijo.

La ponencia del Consejo Nacional Electoral también estableció que el director de la colectividad será Camilo Andrés Noguera Abello.