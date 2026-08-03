Gobierno electo expresa “preocupación” por $20 billones destinados para transporte, minas y agro

Más de 20 billones de pesos generan hoy una gran preocupación en el Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, después de que finalizaron las mesas técnicas que adelantaba con la Contraloría General para obtener diagnósticos, resultados, estudios y alertas sobre lo que recibirá el próximo 7 de agosto.

Durante un mes, la Contraloría y el nuevo Gobierno adelantaron 62 mesas técnicas, en las que equipos sectoriales aportaron diagnósticos, resultados de auditorías, estudios, alertas, riesgos identificados y líneas de seguimiento sobre el Estado que deja el presidente saliente, Gustavo Petro.

Tras finalizar ese trabajo, el vicecontralor Carlos Enrique Silgado expresó: Hoy podemos decir que el Gobierno entrante tiene un diagnóstico técnico totalmente objetivo y confiable, producto del ejercicio de nuestro órgano de control. Es nuestra misión constitucional, no tiene ninguna connotación política y quiero ser reiterativo en eso. Es un insumo técnico con aras de que el Gobierno entrante pueda hacer lo mejor posible en beneficio de los más de 50 millones de colombianos”.