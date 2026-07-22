Honorio Henríquez, presidente del Congreso, anuncia la fecha en la que se elegirá el nuevo contralor general

Con la instalación del nuevo Congreso de la República se avecinan varios procesos que se deberán adelantar lo más pronto posible.

Por ahora, una de las elecciones prioritarias será la del contralor general que deberá hacer el Congreso en pleno.

Por esa razón, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, aclaró que el cronograma no tendrá alteración alguna y que la elección se hará el 12 de agosto.

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“La fecha se mantiene, me han preguntado si se modificará el calendario y la respuesta es que no”, dijo Henríquez.

“El calendario se mantiene y el proceso sigue adelante sin problema alguno; incluso la próxima semana se harán las entrevistas correspondientes. El lunes en la Cámara y el martes en el Senado, allí escucharemos a los 10 seleccionados y está lista la convocatoria”, reiteró.

Dichas entrevistas ya están siendo convocadas y la próxima semana las bancadas tendrán la oportunidad de escuchar a los candidatos que están en la recta final del proceso.

No obstante, no se conoce la postura del gobierno electo frente a este tema y el guiño que podría lanzar sobre alguno de los aspirantes. En todo caso, en las últimas semanas han tomado fuerza las aspiraciones de Jorge Laverde, Andrés Castro, Carlos Mario Zuluaga y Diana Carolina Torres.

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En la lista del 20 de mayo anterior quedaron cinco hombres y cinco mujeres, que seguirán en el proceso de elección y fueron los que mayor puntaje obtuvieron.

Estas son las personas que siguen en carrera para ser contralor general de la República:

Jorge Eliecer Laverde

Andrés Castro

Luis Enrique Abadía

Ana Elena Monsalvo

Carlos Mario Zuluaga

Julián Mauricio Ruiz

Diana Carolina Torres

Amanda Madrid Panesso

Karol González Mora

La Constitución señala que el contralor ejerce cuatro años y, al igual que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, asume desde el 7 de agosto de 2026 y sin derecho a ser reelegido.

“El contralor será elegido por el Congreso en Pleno, por mayoría absoluta, en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del presidente de la República, de lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución y no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo… solo el Congreso puede admitir la renuncia que presente el contralor y proveer las faltas absolutas y temporales del cargo… para ser elegido contralor general de la República se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de 35 años de edad; tener título universitario; o haber sido profesor universitario durante un tiempo no menor de 5 años; y acreditar las calidades adicionales que exija la ley”, señala la Carta Magna.

Quien gane sustituirá a Carlos Hernán Rodríguez. Después de lo que pasó en la elección del presidente del Senado, y con la unión inusual entre el uribismo y el petrismo, la gente se pregunta si habrá alianzas en esta elección también.