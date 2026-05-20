Estos son los 10 aspirantes que continuarán en el proceso de elección del contralor general

Después de la audiencia pública que se adelantó en la plenaria del Senado, se definió la lista de 10 aspirantes que continuarán en el proceso de elección.

Por ahora, está previsto que la elección se haga el 12 de agosto por parte del Congreso en pleno, pero la fecha se ratificará cuando tome posesión el nuevo Legislativo (20 de julio).

En la lista quedaron cinco hombres y cinco mujeres que seguirán en el proceso de elección y fueron los que mayor puntaje obtuvieron.

La lista quedó de la siguiente manera:

— Luis Enrique Abadía con 86,74

— Andrés Castro 84,61

— Jorge Eliecer Laverde 82,89

— Ana Elena Monsalvo 81,96

— Carlos Mario Zuluaga 81,33

— Julián Mauricio Ruiz 77,37

— Diana Carolina Torres 75,73

— Amanda Madrid Panesso 74,18

— Karol González Mora 69,25

— Rosalba Jazmín Cabrales 65,81

Los senadores resaltaron que Jorge Laverde es uno de los aspirantes que mejor hoja de vida tiene para asumir el cargo y, por parte de las mujeres, fue resaltada la presentación de Ana Elena Monsalvo.

En todo caso, aunque el proceso ha venido avanzando desde hace un par de semanas, con la lista de 10, la campaña empezará formalmente para reemplazar a Carlos Hernán Rodríguez para el periodo 2026-2030.