Proceso para escoger al nuevo contralor General entró en su etapa decisiva: ¿cuándo se elegirá?

Uno de los trámites para elegir a uno de los funcionarios de las entidades más importantes del país viene avanzando y entró en su fase decisiva. Se trata de la definición de quién será el nuevo contralor General de la República, en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez.

De acuerdo con lo que se ha dicho desde el Congreso, el proceso ya contó con la puesta en marcha de la respectiva convocatoria, la cual tuvo luz verde en enero de 2026, posteriormente se depuró la lista de aspirantes, ya que de los 244 que se inscribieron 207 quedaron por fuera.

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Esa situación obedeció a que no cumplieron con el puntaje requerido por la Universidad de Cartagena, quedando por fuera del proceso, por no llegar al número mágico de 70.

Pero ante las inquietudes que se empiezan a conocer de cuál será el paso a seguir tras la depuración de la lista de aspirantes, ahora lo que viene es una evacuación de las hojas de vida de los que aún permanecen en la carrera para llegar a la Contraloría, allí se seleccionaran a 20 y finalmente la lista llegará a 10, en ese proceso será vital la Comisión de Acreditación del Congreso.

Un vez que se supere ese aspecto se convocará a una sesión plena de Senado y Cámara, en donde los parlamentarios elegirán al nuevo Contralor. Pero esa actividad no la realizará el actual Congreso, sino que será responsabilidad de los senadores y representantes elegidos para el periodo 2026 al 2030. Ejercicio que se desarrollará después del 20 de julio de 2026.

Frente al proceso de elección del nuevo Contralor General se desprende de la Constitución: “El Contralor será elegido por el Congreso en Pleno, por mayoría absoluta, en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente de la República, de lista de elegibles conformada por convocatoria pública con base en lo dispuesto en el artículo 126 de la Constitución y no podrá ser reelegido ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo…solo el Congreso puede admitir la renuncia que presente el Contralor y proveer las faltas absolutas y temporales del cargo...para ser elegido Contralor General de la República se requiere ser colombiano de nacimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de 35 años de edad; tener título universitario; o haber sido profesor universitario durante un tiempo no menor de 5 años; y acreditar las calidades adicionales que exija la ley”.

Dentro de los hitos que deja Carlos Hernán Rodríguez en la Contraloría General de la República, están varias alertas sobre los recursos públicos. Por ejemplo recientemente plasmó una preocupación frente al manejo de la deuda pública por parte del Ministerio de Hacienda, en la recta final del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

“El incremento acelerado del endeudamiento, las condiciones financieras más restrictivas y la débil articulación entre gasto e ingresos están comprometiendo el equilibrio fiscal del país”, expresó en su momento Carlos Hernán Rodríguez.

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Finalmente recalcó: “Este desvío refleja debilidades en los supuestos macroeconómicos y en la programación fiscal. El Plan Financiero 2026 ajustó a la baja la meta de ingresos en $26,5 billones respecto al presupuesto aprobado: una corrección necesaria, pero tardía. Este patrón —planear con optimismo, ejecutar con restricción y ajustar tarde— debe romperse”.