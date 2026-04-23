Se empezó a depurar la lista de candidatos al cargo de contralor general: estos fueron los 10 mejores puntajes

El proceso para elegir al próximo contralor general continúa avanzando y se conocieron los resultados de la prueba de conocimiento que adelantó la Universidad de Cartagena.

De un total de 244 aspirantes, 207 quedaron por fuera del proceso, ya que no lograron los 70 puntos requeridos para seguir a la siguiente prueba, que será la de la evaluación de las hojas de vida.

Este examen fue el primer paso de este proceso de selección y el siguiente se hará en las próximas semanas.

En dicha evaluación de las hojas de vida se elegirán 20 aspirantes, es decir, 17 más quedarán por fuera, y posteriormente una subcomisión del Congreso hará entrevistas y revisará los resultados para elegir a 10. Esos finalistas irán al Congreso en pleno para la elección y allí se conocerá el nombre de quien reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez.

Aunque 37 lograron superar la prueba, 10 se destacaron por los resultados y seguramente llegarán hasta el final del proceso.

Carlos Mario Zuluaga, Julián Ruiz, Karol González, Elimina Ortega, Andrés Castro, Luis Abadía, Jorge Laverde, Ana Montalvo, David Roa y Erika Sabogal quedaron entre los 10 mejores resultados, respectivamente.

Por ahora, se ha dicho que la elección del contralor general se hará el 12 de agosto, fecha en la que la Casa de Nariño tendrá un nuevo inquilino y seguramente podría inclinar la balanza en este proceso de selección.