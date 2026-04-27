Registraduría, una de las entidades con mayor favorabilidad ante los colombianos

Aunque desde la Casa de Nariño se tiran dardos casi que a diario sobre el proceso electoral en Colombia, la Registraduría Nacional tiene un 69,7% de favorabilidad ante los colombianos.

En la más reciente medición de Invamer se les consultó a los ciudadanos sobre la percepción de país y la imagen de algunas instituciones del Estado que intervienen en la vida pública.

Por encima de la Registraduría, que quedó en el tercer lugar, están las Fuerzas Militares con un 81,4% y después está la Iglesia Católica con un 71,6%.

El registrador Hernán Penagos ha defendido a capa y espada el sistema electoral colombiano. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Llama la atención el lugar que ocupó la Registraduría ya que ha sido blando de un asedio por parte de diferentes sectores y se confirma que la ciudadanía confía en el proceso electoral colombiano.