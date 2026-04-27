Confirmado: sí habrá cara a cara entre Angie Rodríguez y Gustavo Petro

Este lunes, 27 de abril, sí habrá reunión entre Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, y el presidente Gustavo Petro. El encuentro, que girará en torno a las revelaciones de la funcionaria en SEMANA, está programado desde el viernes.

Exclusivo: Angie Rodríguez prepara un paquete de pruebas para su cita este lunes con Gustavo Petro

A principios de este lunes, se planteó no llevar a cabo el encuentro entre el presidente y Rodríguez, acordando que un intermediario fuese el encargado de entregar las pruebas de las denuncias realizadas.

Sin embargo, hace pocos minutos, la gerente del Fondo de Adaptación recibió una llamada del mandatario y en este momento se encuentra camino a la Casa de Nariño.

Finalmente, la reunión se hará de forma presencial, y se espera que la exdirectora del Dapre muestre evidencia del entrampamiento en su contra que resultó con su salida del cargo.

Según Rodríguez, los principales responsables serían Carlos Carrillo, director de la UNGRD; Raúl Moreno, actual jefe de despacho, y Juliana Guerrero, activista política cercana al mandatario colombiano.

Ellos encabezarían una presunta red criminal en la Presidencia, que buscaría “exprimir” el Gobierno y sacar del camino a los que impidan su proceder.