Registraduría archivó revocatoria de mandato del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que no prosperó la solicitud de revocatoria de mandato del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

La razón es que no se lograron recoger las firmas necesarias para este proceso, que eran 449.921 apoyos ciudadanos que debían ser presentados antes del 24 de abril ante el organismo electoral.

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En ese sentido, mediante la Resolución 0496 del 27 de abril de 2026 se archivó la iniciativa de revocatoria promovida por el comité ‘¡Revocatoria ya!’.

Según explicó la Registraduría, los casi 450.000 apoyos que se necesitaban para que prosperara este proceso resultan del 30 % de la votación total obtenida por el alcalde Galán en las elecciones regionales del 2023.