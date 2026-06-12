Iván Cepeda vivió un tenso momento en Bucaramanga: recibió abucheos de algunas personas en el aeropuerto

Se sigue calentando la segunda vuelta presidencial que se realizará en el país el próximo 21 de junio, fecha en la que nuevamente serán convocados los ciudadanos para que elijan el reemplazo de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Iván Cepeda destapa su plan de gobierno: legalizar la marihuana, eliminar el CNE, transformar la Cancillería y seguir con diálogos de paz

Los candidatos que pasaron a la segunda vuelta presidencial fueron: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Sin embargo, la jornada electoral de Colombia está atravesada de agitación con varios movimientos en las campañas.

Fue el caso que vivió este viernes 12 de junio en Bucaramanga; el aspirante a la presidencia del Pacto Histórico recibió abucheos por parte de algunas personas que estaban en el aeropuerto de esa ciudad.

El candidato presidencial Iván Cepeda recibió abucheos de algunas personas en el aeropuerto de Bucaramanga. Cepeda participó de la marcha en defensa del Páramo de Santurbán. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/aAnZT5kfqa — Revista Semana (@RevistaSemana) June 12, 2026

Cepeda llegó a Bucaramanga para mostrar su apoyo a la marcha en defensa del agua y del Páramo de Santurbán. No obstante, la campaña de Cepeda sigue con el ojo puesto en la remontada y dio a conocer detalles de su nuevo plan de gobierno.

Tiene lineamientos enfocados en una revolución ética, una revolución social y económica y una revolución política y el poder de la ciudadanía. Hay propuestas que ya generan tormenta en algunos sectores de la sociedad civil: legalizar la marihuana, eliminar el Consejo Nacional Electoral (CNE), transformar el Ministerio de Relaciones Exteriores y extender las conversaciones con los grupos armados ilegales, entre los asuntos que han levantado ampollas en varios sectores políticos del país.

“La primera medida de nuestro gobierno será rebajar el salario del presidente y el de los altos funcionarios del Estado. Eliminaremos viáticos suntuosos, privilegios, ostentación y derroches; cada peso que ahorremos irá directamente a la inversión social para derrotar la pobreza”, expresó el candidato presidencial del Pacto Histórico sobre las medidas para las finanzas públicas.