“El Tigre escoge Cali”: Salud Hernández defendió el cambio de sede de la posesión de Abelardo De La Espriella y arremetió contra Petro

La decisión de trasladar la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella del Cauca a Cali sigue provocando reacciones en distintos sectores. Una de ellas fue la de Salud Hernández-Mora, quien defendió la nueva sede de la ceremonia y cuestionó al Gobierno nacional, la situación de orden público en el Cauca y el papel de las guerrillas en ese departamento.

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Al inicio de su intervención, la periodista afirmó que la decisión del presidente electo era la más conveniente. “Mucho más razonable celebrar todo en Cali, así las guerrillas y el petrismo sean fuertes en la ciudad y cuenten con los caucanos del CRIC para empañar el evento”, expresó.

Hernández-Mora sostuvo que, en su opinión, el Cauca continúa siendo un territorio donde la oposición enfrenta serias dificultades para hacer política. “No disimulemos la realidad. El Cauca es uno de esos territorios vedados a la oposición al petrismo”, aseguró. En ese mismo sentido, afirmó que “las Farc de Mordisco son los amos y señores del departamento” y que ese grupo armado “tiene control de ciertas áreas”.

La columnista también hizo referencia a las amenazas que, según ha denunciado el propio mandatario electo, existirían en su contra. “No olvidemos que son las guerrillas las que quieren asesinar a Abelardo de la Espriella”, dijo. Además, lanzó un duro señalamiento sobre la pasada campaña presidencial al afirmar que “apoyaron a Cepeda con el voto de fusil y solo a él le permitieron hacer campaña en todo el departamento”.

Para Hernández-Mora, mantener la ceremonia en el Cauca habría representado un riesgo elevado. Incluso aseguró que “en cualquier momento habrían lanzado algún ataque con drones y cilindros”, razón por la que concluyó que la toma de posesión en Cauca era imposible, tanto desde el punto de vista logístico como por orden público.

La periodista dirigió sus críticas contra el presidente Gustavo Petro. “La pregunta que surge es qué planeará ese pirómano que aún tenemos la desgracia de que sea presidente”, manifestó. Acto seguido agregó que “no podemos pasar por alto sus peligrosas calumnias, que son un llamado a la violencia” y sostuvo que el mandatario estaría “tratando de llevar al pueblo caucano a una trampa de violencia”.

Durante su intervención también afirmó que existen versiones sobre el ingreso de armas desde Ecuador hacia el Cauca y aseguró que habría sectores esperando movilizaciones durante el acto de posesión. Por ello hizo un llamado a la ciudadanía. “Le solicito al pueblo del Cauca, urbano, juvenil, campesino, indígena o afro, a no salir de sus casas”, expresó.

Más adelante, respondió a las declaraciones que ha hecho Petro sobre ese tema. “Dice tantas barbaridades a diario que ya nadie lo toma en serio, pero sigue siendo el jefe de Estado con enorme poder y aliados criminales”, afirmó.

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En contraste, destacó el respaldo institucional que, según dijo, tendrá Abelardo de la Espriella en la capital del Valle del Cauca. “Lo bueno para el presidente electo es que cuenta con el absoluto respaldo del alcalde y de la gobernadora para que Cali quede bien y de miles y miles de caleños hastiados de la violencia y del petrismo que ese día le demostrarán su respaldo en las calles”, señaló.

Asimismo, consideró que el cambio de sede demuestra apertura para reconsiderar decisiones. “Se nota que Abelardo de la Espriella será un presidente que escucha, que toma nota y puede cambiar de opinión”, expresó. También aseguró que el ‘designado’ ministro de Defensa, el general Mora, “protegerá de la mano de los militares que sí creen en la Constitución” a quienes asistan a la ceremonia.

Finalmente, Hernández-Mora afirmó que entendía la intención inicial de realizar la posesión en el Cauca como un mensaje político y un reconocimiento a las Fuerzas Militares, pero insistió en que era preferible priorizar la seguridad. “Lo primordial es comenzar el mandato sin contratiempos”, sostuvo, antes de concluir que “Cauca suponía asumir un riesgo gigante y con esa envenenada herencia que le deja Petro es mejor no perder el tiempo”.