“Si Abelardo De La Espriella quiere derrotar al ELN, tiene que comenzar por conquistar Arauca”, Salud Hernández-Mora

Salud Hernández-Mora le envió un claro mensaje al presidente electo, Abelardo De La Espriella. Le dijo que, si quiere derrotar a la guerrilla del ELN, deberá hacerlo en el departamento que es su fortín, en Arauca.

No obstante, Hernández-Mora recalcó que no será algo fácil, dado que esa guerrilla tiene permeadas varias instituciones estatales, la misma Gobernación de Arauca y las alcaldías locales.

“Si el presidente Abelardo De La Espriella quiere derrotar al ELN, tiene que comenzar por conquistar Arauca, que es el verdadero reino de esta guerrilla. Y no será fácil, porque el ELN tiene sus tentáculos en la gobernación, en las alcaldías, en todas las instituciones estatales”, dijo la periodista.

Así mismo, destacó que el departamento de Arauca ha retrocedido muchos años y su economía se ha visto bastante afectada, mientras el ELN sigue mandando.

“Cometen un atentado terrorista, un secuestro y, en menos de un minuto, están en el santuario chavista. Si a Monserrate, que es un barrio que está al pie del Puente Internacional, no pueden entrar la Policía y el Ejército cuando quieren, porque está absolutamente en manos del ELN, cómo pretenden arrebatarle a la guerrilla todo el departamento”, agregó Hernández-Mora.

Y es que no es para menos. Sus pobladores denuncian que la guerrilla del ELN “abarca todo el aparato del Estado en el municipio de Saravena”.

En tal sentido, para Hernández-Mora, en Arauca son claves las elecciones locales.

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“De nada sirve tener el poder nacional si luego en este departamento gobierna el ELN por medio de gobernaciones y alcaldías”, insistió.

Es por ello que el araucano Luis Naranjo le manifestó a Hernández-Mora que el miedo de las personas que habitan ese departamento es que no se pueda combatir ese flagelo del terrorismo que los tiene azotados.

“Actualmente ese es el miedo que tenemos los araucanos, que no se pueda realmente combatir ese flagelo del terrorismo en el departamento de Arauca para que la ciudadanía de bien podamos tener las garantías suficientes para vivir en tranquilidad en ese territorio tan hermoso”, dijo puntualmente Naranjo.