Las razones por las que piden suspensión del cobro de peajes en vías de Autopistas del Caribe

Organizaciones sociales del Atlántico solicitaron la suspensión del cobro de peajes en el corredor Cartagena–Barranquilla, argumentando que hasta el momento no se han presentado los estudios técnicos y financieros que justifiquen mantener ese recaudo una vez Invías asuma el control de la vía. La petición fue elevada a pocos días de que finalice la entrega oficial del corredor por parte de la concesión Autopistas del Caribe.

Alejandro Char responde a Abelardo De La Espriella tras anuncio de la “más grande operación de seguridad urbana en Colombia”

El proceso de transición está previsto para culminar el 21 de julio, fecha en la que Invías recibirá la operación del corredor vial, incluidas las estaciones de peaje que actualmente funcionan sobre ese tramo. La transferencia se da como consecuencia de la liquidación anticipada del contrato de concesión que administraba la infraestructura.

Los voceros ciudadanos que hablaron con el diario local El Heraldo sostuvieron que, al pasar la administración al Estado, es necesario revisar la continuidad de los cobros. Según manifestaron, la ciudadanía aún desconoce los análisis que sustenten la permanencia de las tarifas y consideran que, antes de mantener el recaudo, deben socializarse los estudios técnicos, financieros y operativos que respalden esa decisión.

Corredor Cartagena-Barranquilla

La solicitud también busca que las autoridades nacionales expliquen cómo se financiarán las actividades de operación y mantenimiento del corredor durante la etapa en la que Invías será el responsable de la infraestructura. Para los líderes sociales, ese proceso debe desarrollarse con criterios de transparencia y con información pública suficiente para los usuarios de la vía.

El corredor Cartagena–Barranquilla es uno de los principales ejes de conexión del Caribe colombiano, tanto para el transporte de pasajeros como de carga. Por esa razón, cualquier decisión relacionada con los peajes tiene impacto sobre la movilidad regional y sobre los costos de quienes utilizan frecuentemente esta carretera.

El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Torres, aclaró, a mediados de 2025, que el inicio de la etapa de reversión del corredor no suponía el desmonte de los peajes ni implicaba cambios automáticos en el esquema tarifario vigente.

En ese momento, el funcionario explicó que, durante esa fase, el concesionario continuaría siendo responsable de la operación, el mantenimiento y el recaudo en las seis estaciones de peaje del corredor, de acuerdo con lo establecido en el contrato de concesión y en las normas que regulan este tipo de infraestructura.

“Pedimos que se suspenda el cobro hasta tanto se presenten dichos estudios”, contó el líder social del movimiento. Foto: Archivo Particular

“Durante este periodo, el concesionario continuará a cargo de la operación, el mantenimiento y el recaudo en las seis estaciones de peaje del corredor, conforme a lo establecido en el contrato y a las normativas vigentes”, precisó Torres.

Hasta el momento, Invías no ha anunciado modificaciones en el esquema de cobro que comenzará a regir una vez asuma oficialmente la administración del corredor. Por ello, la petición de suspensión presentada por líderes sociales permanece como una solicitud dirigida al Gobierno nacional, mientras continúa el proceso de empalme entre la concesión saliente y la entidad estatal. La entrega definitiva de la infraestructura está prevista para el próximo 21 de julio, fecha que marcará el inicio de una nueva etapa en la administración de esta importante vía del Caribe colombiano.