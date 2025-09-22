Anuncian refinanciación de la vía Girardot–Ibagué–Cajamarca, eje estratégico del comercio exterior

La vía Girardot-Ibagué-Cajamarca (GICA) considerada un eslabón estratégico para la conexión entre el centro del país y el puerto de Buenaventura, recibió un nuevo impulso financiero.

El proyecto de Alianza Público Privada (APP) logró una refinanciación que incluye la participación de 300.000 millones de pesos provenientes del Banco de Occidente, en conjunto con otras entidades financieras.

El corredor hace parte del eje Bogotá-Buenaventura, la ruta más importante para el comercio exterior colombiano, y busca resolver uno de los principales cuellos de botella logístico en la movilidad de carga.

“Este proyecto es pionero en el modelo de Iniciativas Privadas en Colombia y su consolidación refleja el compromiso del Banco de Occidente con el desarrollo de infraestructura, que genera beneficios tangibles para el país y para las comunidades”, señaló Carlos Echeverri Bustamante vicepresidente de Empresas.

El Banco de Occidente, en el marco de su estrategia de apoyo a proyectos de infraestructura sostenible, participó con un aporte de $300.000 millones de pesos en la refinanciación de la Alianza Público Privada (APP) GICA (Girardot–Ibagué–Cajamarca), | Foto: Guillermo Torres

La concesión, actualmente en fase de operación y mantenimiento, ya ha dejado resultados significativos: reducción de los tiempos de viaje en hasta 50 minutos, menores costos de transporte y operación vehicular, disminución de emisiones contaminantes, mayor seguridad vial e impulso al intercambio de bienes y servicios en la región.

Además, el proyecto ha generado más de 7.400 empleos desde 2015, un plan de reasentamiento que benefició a 191 familias, más de 5.000 capacitaciones comunitarias y laborales, así como 20 proyectos productivos en su área de influencia. En materia ambiental, se reportan 1.264 campañas de sensibilización y la reforestación de 648 hectáreas.