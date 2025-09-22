Suscribirse

Cápsula

Anuncian refinanciación de la vía Girardot–Ibagué–Cajamarca, eje estratégico del comercio exterior

El corredor vial, parte del eje Bogotá-Buenaventura, aseguró $300.000 millones para operación y mantenimiento, con impacto en la competitividad, la movilidad y l sostenibilidad.

Redacción Economía
22 de septiembre de 2025, 5:18 p. m.
En Colombia, viajar por carretera sigue siendo una alternativa muy popular. Por eso es clave tener acceso a servicios esenciales como cajeros automáticos en los principales corredores viales.
La refinanciación fue producto de un trabajo coordinado entre Aval Banca de Inversión y diferentes aliados financieros y legales. | Foto: Istock

La vía Girardot-Ibagué-Cajamarca (GICA) considerada un eslabón estratégico para la conexión entre el centro del país y el puerto de Buenaventura, recibió un nuevo impulso financiero.

El proyecto de Alianza Público Privada (APP) logró una refinanciación que incluye la participación de 300.000 millones de pesos provenientes del Banco de Occidente, en conjunto con otras entidades financieras.

El corredor hace parte del eje Bogotá-Buenaventura, la ruta más importante para el comercio exterior colombiano, y busca resolver uno de los principales cuellos de botella logístico en la movilidad de carga.

“Este proyecto es pionero en el modelo de Iniciativas Privadas en Colombia y su consolidación refleja el compromiso del Banco de Occidente con el desarrollo de infraestructura, que genera beneficios tangibles para el país y para las comunidades”, señaló Carlos Echeverri Bustamante vicepresidente de Empresas.

CAJAMARCA - TOLIMA
El Banco de Occidente, en el marco de su estrategia de apoyo a proyectos de infraestructura sostenible, participó con un aporte de $300.000 millones de pesos en la refinanciación de la Alianza Público Privada (APP) GICA (Girardot–Ibagué–Cajamarca), | Foto: Guillermo Torres

La concesión, actualmente en fase de operación y mantenimiento, ya ha dejado resultados significativos: reducción de los tiempos de viaje en hasta 50 minutos, menores costos de transporte y operación vehicular, disminución de emisiones contaminantes, mayor seguridad vial e impulso al intercambio de bienes y servicios en la región.

Además, el proyecto ha generado más de 7.400 empleos desde 2015, un plan de reasentamiento que benefició a 191 familias, más de 5.000 capacitaciones comunitarias y laborales, así como 20 proyectos productivos en su área de influencia. En materia ambiental, se reportan 1.264 campañas de sensibilización y la reforestación de 648 hectáreas.

La operación financiera fue coordinada por Aval Banca de Inversión con aliados legales y bancarios, lo que permitió el cierre exitoso de esta etapa. Con ello se asegura la continuidad de un corredor vial que no solo dinamiza la economía nacional, sino que también contribuye al desarrollo social y ambiental de las comunidades cercanas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Resultados de la lotería Powerball: a cuánto asciende el pozo de este sábado 20 de septiembre

2. Carlos Fernando Galán se pronunció tras hallazgo de un cuerpo en las obras del Metro de Bogotá: “Esa es la información que tenemos”

3. Se vendría bombazo con el nuevo técnico de Atlético Nacional: novedad pone todo de cabeza

4. Gustavo Petro llegó a Nueva York; se conocen pistas de lo que será su discurso en la Asamblea General de la ONU

5. Escándalo en la Unidad de Víctimas: contratos por 19.000 millones de pesos, en apenas dos meses, salpican a un senador aliado de Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Víascorredor vialInversiónEmisiones de CO2 en vehículosEmpleo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.