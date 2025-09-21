Vía al Llano | Gobernador Rey denuncia demoras en obras y pide al Gobierno nacional que intervenga: “No da más espera”

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, pidió en las últimas horas la intervención del Gobierno nacional para coordinar las labores para habilitar la vía al Llano, en el kilómetro 18+600, en jurisdicción del municipio de Chipaque, en donde se registró un derrumbe hace más de 15 días.

Tras un recorrido por la zona del derrumbe, Rey señaló que no se han realizado las obras requeridas para liberar el corredor vial.

“Comprobamos que, 15 días después del incidente, no se han solucionado los problemas de escorrentía de agua en la parte alta de la montaña, lo que genera que esta siga desprendiendo material. La remoción en masa ya llega al cauce del río Une, 400 metros más abajo. Los mantenimientos de los pozos de abatimiento y de los canales de aguas no se han hecho por parte del concesionario”, dijo en una publicación en la red X.

El mandatario departamental subrayó que no se puede depender de la vía alterna habilitada recientemente.

Hoy visitamos el km 18+600 en el municipio de #Chipaque, zona del derrumbe sobre la vía al Llano. Comprobamos que, 15 días después del incidente, no se han solucionado los problemas de escorrentía de agua en la parte alta de la montaña, lo que genera que esta siga desprendiendo… pic.twitter.com/nehhFLfuhR — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) September 21, 2025

“No podemos depender indefinidamente de la vía alterna improvisada que se habilitó; la competitividad de medio país sigue en riesgo. Los represamientos de vehículos alcanzan más de 12 horas. Sea cual sea el horario de aplicación del ‘pare y siga’, este siempre va a reportar largas filas de represamiento, por las dificultades y especificaciones técnicas de la vía habilitada”, expresó el gobernador, quien pidió que se establezca un cronograma de las obras.

“Lo que debemos hacer ya es definir si la concesión o la ANI van a hacer las obras de canalización y estabilización de la montaña; aun eso no está claro. Definido quién lo hará, establecer un cronograma para hacer las obras y trasladar posteriormente el material desprendido, lo anterior estableciendo fechas tentativas de entrega de este corredor libre”, sostuvo.

“Esto no da más espera: es necesario que el Gobierno Nacional asuma el control y coordinación de esta emergencia, que sobrepasa cualquier capacidad de las entidades territoriales. A la fecha, seguimos sin obtener respuesta”, agregó Rey

Por otra parte, el gobernador afirmó que seguirán atendiendo a los damnificados por el derrumbe.