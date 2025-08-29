¿Qué se sabe de la muerte de Valeria Afanador? Esto dicen las autoridades

En la tarde de este viernes, 29 de agosto, fue confirmada la muerte de la niña Valeria Afanador, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en una zona contigua al río Frío, en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

El hecho fue confirmado por el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, tras 18 días de intensa búsqueda de la menor.

En su mensaje, que fue publicado en redes sociales, el mandatario departamental afirmó que los restos de la niña fueron encontrados en una zona donde ya se habían adelantado inspecciones y aseguró que quienes participaron en estas le comentaron que es “improbable” que el cuerpo se encontrara ahí desde su desaparición.

“Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío. En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces", informó Rey a través de su cuenta en X.

Y agregó: “Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes”.

La Fiscalía General de la Nación también emitió un comunicado en el que señaló que el cuerpo de la menor fue hallado por un campesino de la zona. Adicionalmente, manifestó que los restos serán trasladados hasta Medicina Legal para realizar los estudios que permitan determinar su plena identidad.

“Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Cundinamarca, con apoyo de bomberos del departamento, se trasladó a un sector conocido como Fagua, en zona rural de Cajicá (Cundinamarca), para realizar las diligencias de inspección al cuerpo de un menor de edad que fue encontrado en el río Frío por un campesino de la zona. Al terminar la diligencia, el cuerpo será trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que sean adelantados los estudios que permitan establecer su plena identidad”, señaló el ente acusador.

Pronunciamiento de Bienestar Familiar

Tras confirmarse la noticia, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, se pronunció en sus redes sociales.

Valeria Afanador | Foto: Montaje de El País con archivo de Cruz Roja y Gobernación de Cundinamarca

“Bella Valeria, tu búsqueda terminó y el dolor empieza para los que, esperanzados, te pensamos jugando; paz en tu famila. Bella Valeria”, escribió la funcionaria.

Julián Quintana, abogado de la familia de la menor de diez años, también se pronunció sobre el hecho. “Las autoridades confirmaron el hallazgo de nuestra querida Valeria. Según el gobernador, su cuerpo habría sido puesto allí”, comunicó el jurista, quien manifestó que el caso no puede quedar impune.

“Hoy nos embarga el dolor, pero también la firmeza: como representantes de víctimas, no permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad. Exigimos justicia”, sostuvo.

Cabe recordar que el pasado 26 de agosto, Quintana compartió un video a través de su cuenta en la red social X en el que la rectora del colegio, Sonia Ochoa, aparecía haciendo una delicada confesión.

Ochoa mencionó en dicho video que un extrabajador del colegio podría estar relacionado con la desaparición de Valeria.