Atención | Encuentran muerta a Valeria Afanador, menor desaparecida en Cajicá: esto es lo que se sabe

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, anunció este viernes, 29 de agosto, que la niña Valeria Afanador fue hallada sin vida.

De acuerdo a lo informado por el mandatario departamental a través de su cuenta en la red social X, la menor fue encontrada en una zona contigua al río Frío, es decir, en inmediaciones de su colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, el punto donde había desaparecido, ubicado en la vereda Canelón, sector Bebedero, en Cajicá.

“Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío. En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces. Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes", dijo el gobernador Rey a través de un mensaje en X, esta tarde de viernes, 29 de agosto.

La publicación del gobernador Jorge Emilio Rey. | Foto: Cuenta en X: @JorgeEmilioRey

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria, quien se pronunció al respecto fue Astrid Cáceres, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

“Bella Valeria, tu búsqueda terminó y el dolor empieza para los que esperanzados te pensamos jugando, paz en tu familia. Bella Valeria”, dijo la funcionaria a través de la red social X.

Es de recordar que el pasado 26 de agosto, Julián Quintana, abogado de la familia de Valeria, compartió un video a través de su cuenta en la red social X, en el que la rectora del colegio, Sonia Ochoa, aparecía haciendo una delicada confesión.

Ochoa mencionó en dicho video, que un extrabajador del colegio podría estar relacionado con la desaparición de Valeria.

“¿Quién lo hizo? Una persona que odia al colegio, un extrabajador. Claro, yo quiero reafirmar lo que les he dicho a la Fiscalía, al comandante, al coronel, al general”, afirmó Ochoa en el video revelado por Quintana.

También se le escuchó mencionar que, además de la familia de Valeria, ella es una de las “víctimas” en este caso, “como líder y representante del colegio”.