Jorge Emilio Rey, tras confirmar la muerte de Valeria Afanador: “¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa?"

“Con profunda tristeza y dolor de padre, debemos informar que, después de 18 días de intensa búsqueda, la niña Valeria Afanador fue encontrada sin vida en una zona contigua al río Frío. En el sector donde se realizó el hallazgo se habían adelantado recorridos e inspecciones desde el primer día de búsqueda, por lo que quienes participaron en ellas aseguran que resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces. Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes", escribió el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, a través de su cuenta en X.

De esta manera, y sin dar más detalles por ahora, el gobernador de Cundinamarca confirmó el deceso de la niña Valeria Afanador y dejó entrever que se trató de un asesinato.

“A la Fiscalía, al Cuerpo Técnico de Investigación, a los cuerpos de investigación y demás, les quedó grande; no tienen tecnología, no tienen absolutamente nada. Yo estoy haciendo un llamado a organismos internacionales, Unicef, ONU, embajada de Estados Unidos, embajada británica. No sé, alguien que tenga tecnología, que tenga medios para ubicar y encontrar personas. No es posible que 18 días después, una niña de diez años con una discapacidad, con unas capacidades especiales, con síndrome de Down, con un lenguaje reducido, esté desaparecida y las autoridades no tengan el menor rastro. Ni porque tuviéramos acá una banda criminal internacional supremamente organizada que no ha dejado ningún rastro que los entes e investigadores hayan podido deducir”, cuestionó.

“Nosotros lo hemos expresado con mi esposa y es: nuestra vida está totalmente destrozada. En este momento tenemos a los hermanitos, a los trillizos hermanitos de Valeria, en un proceso psicológico muy fuerte, con miedo, con susto, con pánico, miles de cosas”, enfatizó.

En cuanto al video que se conoció de los movimientos de Valeria Afanador dentro del colegio, su padre indicó: “Como lo hablábamos con Julián Quintana, nuestro apoderado legal, son videos que en teoría están en custodia, en cadena de custodia por parte de la Fiscalía y que incluso no nos han sido entregados a nuestro equipo legal para hacer ese mecanismo de apoyo de investigación”.

“Mi indignación más grande es que ni siquiera nosotros hemos podido ver los videos, pero ya los medios de comunicación los tienen. Ustedes no se imaginan el dolor tan inmenso que nuestra familia tiene”, aseguró.

Justamente, Julián Quintana se pronunció una vez se confirmó el hallazgo del cuerpo de la niña. “Las autoridades confirmaron el hallazgo de nuestra querida Valeria. Según el gobernador, su cuerpo habría sido puesto allí. Hoy nos embarga el dolor, pero también la firmeza: como representantes de víctimas no permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad. Exigimos justicia".

“La Fiscalía ni siquiera indagó en las cámaras de nuestros conjuntos, si a nosotros nos estaban haciendo un seguimiento. Ellos se ensañaron en nosotros como principales culpables porque todo el mundo ha señalado que es el papá el que quería desaparecer a Valeria. Y de ahí se pegaron, de ahí sacaron la línea investigativa”, agregó el padre, al indicar que sus otros hijos tienen miedo de salir a la calle, dado lo ocurrido con Valeria. Además, aseguró que a él lo han culpado en redes sociales sin razones.