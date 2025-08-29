Padre de Valeria Afanador desmiente supuesta pieza clave sobre la desaparición de su hija y se lamenta tras los videos difundidos

Sigue siendo un misterio el paradero de la niña Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá (Cundinamarca) en el marco de su jornada escolar, el 12 de agosto de 2025.

Este 29 de agosto se han conocido videos de cómo ella jugaba dentro del colegio y entraba y salía de arbustos. Es incierto si otra persona estaba al lado de dichos arbustos y por qué ella no tenía atención de nadie en el plantel educativo.

Al margen de ello, en los últimos días se dio a conocer un dibujo que se le adjudicó a la niña.

Este boceto puede convertirse en pieza clave dentro de la investigación. | Foto: Noticias RCN

El dibujo fue dado a conocer por Noticias RCN y ha sido interpretado de diversas maneras. Sin embargo, Manuel Afanador, padre de Valeria, aseguró que ese dibujo no es de la niña.

“Quince días después sale un dibujo que ni siquiera nosotros conocíamos y que tengo que ser muy franco y, analizándolo con mi esposa y con los dibujos de la niña, esos no son los trazos de Valeria y el análisis forense no sé quién lo está realizando", aseguró, en diálogo con Caracol Radio.

“No lo sé porque hasta el día lunes o martes, el Cuerpo Técnico de Investigación no había ido al colegio a analizar el locker de Valeria, ni sus elementos ni absolutamente nada. Nosotros no reconocemos ese dibujo como un trazo de Valeria, uno sabe como papá qué es lo que dibujan sus hijos; nosotros vivimos muy pendientes de ellos y tenemos muchas comparaciones de los dibujos, y ese dibujo no hace parte de un trazo de Valeria”, agregó el padre de la menor.

“La Fiscalía ni siquiera indagó en las cámaras de nuestros conjuntos si a nosotros nos estaban haciendo un seguimiento. Ellos se ensañaron en nosotros como principales culpables porque todo el mundo ha señalado que es el papá el que quería desaparecer a Valeria. Y de ahí se pegaron, de ahí sacaron la línea investigativa”, agregó el padre, al indicar que sus otros hijos tienen miedo de salir a la calle, dada la desaparición de Valeria. Además, aseguró que a él lo han culpado en redes sociales sin razones.

Se conocieron los videos de las cámaras de seguridad del colegio de Valeria Afanador, donde se observa el momento en que desapareció la menor de 10 años. Las grabaciones muestran que durante 5 minutos la niña entró y salió varias veces.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo… pic.twitter.com/SSkWU2510y — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 29, 2025

Noticias RCN obtuvo el video de los últimos minutos de Valeria Afanador antes de desaparecer en su colegio en Cajicá hace 17 días. No vamos a desfallecer: seguiremos investigando e informando hasta que Valeria aparezca. pic.twitter.com/S6zhtG5rsF — Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 29, 2025

En cuanto al video que se conoció de los movimientos de Valeria Afanador dentro del colegio, su padre indicó: “Como lo hablábamos con Julián Quintana, nuestro apoderado legal, son videos que en teoría están en custodia, en cadena de custodia por parte de la Fiscalía y que incluso no nos han sido entregados a nuestro equipo legal para hacer ese mecanismo de apoyo de investigación”.

“Mi indignación más grande es que ni siquiera nosotros hemos podido ver los videos, pero ya los medios de comunicación los tienen. Ustedes no se imaginan el dolor tan inmenso que nuestra familia tiene”, aseguró.

“Nosotros lo hemos expresado con mi esposa y es: nuestra vida está totalmente destrozada. En este momento tenemos a los hermanitos, a los trillizos hermanitos de Valeria, en un proceso psicológico muy fuerte, con miedo, con susto, con pánico, miles de cosas. Estamos en el día 18 y no tenemos el menor indicio de dónde está Valeria, de si está con vida, de si no está con vida”, enfatizó.

Proceso de búsqueda de Valeria Afanador en Cajicá (Cundinamarca) | Foto: Búsqueda de Valeria Afanador