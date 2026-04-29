Las principales vías de Soacha amanecieron inundadas tras las fuertes lluvias registradas desde la noche de este martes, 28 de abril. La situación generó caos tanto para los residentes del municipio como para los viajeros y transeúntes que se movilizan hacia Cundinamarca y otros departamentos cercanos desde Bogotá.

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El alcalde del municipio detalló los trabajos que se adelantaron por parte de las autoridades y las razones que provocaron las inundaciones. Además, las autoridades le confirmaron a SEMANA la última actualización en la Autopista Sur.

Las emergencias se empezaron a conocer en la noche de este martes. Videos en redes sociales evidenciaban cómo avenidas principales como la de la calle 33, a la altura de la Autopista Sur, estaban completamente bajo el agua.

#SOACHA. A esta hora, se presenta inundación en Terreros, en la calle 33 a la altura de la Autopista Sur. Así mismo se reporta fuerte congestión vehícular por la Autopista Sur en ambos sentidos, entrando y saliendo de Bogotá. pic.twitter.com/V9jwNlBrjU — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 29, 2026

Al pasar los minutos, los internautas publicaron en redes sociales la actualidad de las calles en el municipio. La tierra se convirtió en lodo y el agua lluvia provocó ‘ríos’ en las vías de algunos barrios como Terreros, León 13 y Quintanares, en donde el municipio limita con la capital.

¿Por qué se provocaron las inundaciones?

El alcalde de Soacha, Julián Perico, explicó la razón de la emergencia en una publicación de sus redes sociales. “Las principales afectaciones están asociadas al sistema de alcantarillado”, explicó el alcalde Perico.

Además, reveló en la noche de este martes que tanto el Cuerpo Oficial de Bomberos como la Oficina de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Infraestructura hicieron presencia en algunos de los barrios más afectados del municipio para atender la emergencia.

En el marco de esta emergencia, el concejal del municipio, Danny Caicedo, arremetió contra la Alcaldía, especificando que estas emergencias se deben a la falta de mantenimiento del alcantarillado por parte de la administración municipal.

Autopista Sur

Aunque las emergencias persistieron desde la noche de este martes hasta la madrugada del miércoles. Sin embargo, los residentes del sector aseguraron que al amanecer, estas fueron controladas.

Tanto la Alcaldía de Bogotá como la de Soacha le confirmaron a SEMANA que en la mañana de este miércoles está completamente habilitada la Autopista Sur en ambos sentidos.

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Este importante corredor vial que conecta a la capital con diferentes departamentos del país se desarrolla en completa normalidad.

La Alcaldía de Soacha asegura mantener en constante monitoreo la autopista, así como las calles del municipio; sin embargo, concejales como Danny Caicedo aseguran que estas emergencias pueden ser evitadas “si se realizan las labores de mantenimiento y prevención a tiempo”.

Los reportes del Ideam advierten que las lluvias persistirán en Bogotá y Soacha, por lo que serán claves las medidas que tomen las autoridades para prevenir este tipo de emergencias en los próximos días.