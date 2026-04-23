Inversión millonaria en Soacha: se intervendrán 72 hectáreas para buscar el equilibrio ecológico

Recientemente se ha dado a conocer un plan en Soacha en el que, gracias a un trabajo articulado entre la Alcaldía del municipio y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), se intervendrán cerca de 72 hectáreas en distintos complejos como Santa Ana, Tierra Blanca y Neuta, con una inversión que llegaría a los 5.948 millones de pesos.

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Esto es una noticia importante para el ecosistema, pues en este mismo plan de intervención se incluyen trabajos de restauración en cuerpos de agua y zonas de protección.

Además, es importante mencionar que se realizará un cerco con el que se busca proteger estas zonas; del mismo modo, se instalarán viveros para poder llevar a cabo una reforestación haciendo uso de las especies que se encuentran en la zona.

Más de 5.900 millones de pesos se invertirán en Soacha. Foto: Alcaldía de Soacha API

Según el mandatario local, Julián Sánchez, esta inversión tendría un impacto importante y marcaría “un antes y un después en la forma en que la ciudad protege sus recursos naturales”.

Importancia del proyecto

Sánchez resaltó que este tipo de espacios “cumplen funciones vitales como la regulación del agua, la conservación de la biodiversidad y la mejora de la calidad de vida de los habitantes”, por lo que adelantar labores que busquen preservarlos no solo hace parte de un deber ambiental, sino que también pretende generar un relacionamiento diferente entre la ciudad y el medio ambiente.

Todo este proceso estará acompañado de conocimiento técnico que ayudará a que cada acción que se realice en el territorio tenga la rigurosidad necesaria para cumplir el objetivo inicial de preservar y conservar el ecosistema.

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“Este es un proceso que combina acciones técnicas con un componente social fundamental. Estamos desarrollando labores de restauración ecológica, fortalecimiento hídrico y protección de rondas, pero al mismo tiempo estamos llegando a las comunidades para generar conciencia”, precisó Sebastián Sosa, secretario de Ambiente.

Colombia, un territorio biodiverso

Aunque en principio esto suene como un tema localizado, es de suma importancia tener en cuenta que Colombia es considerado el segundo país más biodiverso del mundo, además de ocupar “el primer lugar en especies de aves y orquídeas”, según el Ministerio de Ambiente.

Colombia es considerado el segundo país más biodiverso del mundo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Acciones como las que se adelantarán en Soacha hacen parte de esa responsabilidad que tiene Colombia como un territorio que posee una riqueza natural de gran importancia para el mundo.

El cambio climático es un tema que sigue generando debate no solo en Colombia, sino en todo el mundo, pues la alteración ambiental puede traer serias consecuencias en la producción de alimentos que, a la larga, podrían derivar en otros tipos de conflictos de carácter social.