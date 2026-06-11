Se conoce la supuesta causa de muerte del empresario costarricense que fue encontrado sin vida en Bogotá

La búsqueda del costarricense Alejandro Calderón Hernández, de 42 años, terminó después de que en las últimas horas se confirmara su muerte. Por ahora, hay muchas preguntas sobre qué le pasó, por lo que las autoridades adelantan las investigaciones.

Hallan muerto en Bogotá a empresario costarricense desaparecido: investigan qué ocurrió en sus últimas horas

De acuerdo con las primeras informaciones, el empresario había llegado a Bogotá para comprar mercancía para la tienda virtual que tenía en su país natal. Sin embargo, su rastro se perdió desde el pasado viernes, 29 de mayo.

El hombre se hospedaba en el Hotel Artístico, que está ubicado en el centro de la capital del país. La última vez que se supo de él, según sus familiares, fue cuando habló con su pareja sentimental esa noche.

Tras esto, al parecer habría salido de su hotel para ir a cenar y se tendría un video en el que se le observa subiéndose a un taxi. Desde ese momento, no se supo nada más de él hasta que su cuerpo fue hallado en un hostal del barrio La Favorita el pasado 30 de mayo.

Alejandro Calderón Hernández, comerciante costarricense. Su familia lo busca en Colombia, tras su extraña desaparición. Foto: Cortesía

Este 10 de junio, la Fiscalía General de la Nación identificó el cadáver y confirmó que era el del empresario costarricense. Por lo mismo, ahora se intenta establecer qué hay detrás de todo.

Sin embargo, ya se tendría un primer reporte sobre la posible causa de muerte de Calderón, de acuerdo a los análisis que se han hecho hasta el momento. Al parecer, todo obedecería a una falla cardiaca.

No obstante, el caso ya fue asumido por un fiscal de la Unidad de Vida de Bogotá, quien se encargará de seguir recopilando información que permita esclarecer con exactitud qué fue lo que pasó con el empresario.

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De hecho, Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, habló con el medio Noticias Trivisión e indicó que esta es la hipótesis principal y que el cuerpo fue identificado gracias a un cotejo de huellas.

“La persona fue localizada fallecida por aparentes causas naturales y se confirmó la identidad por medio de huellas que se enviaron desde Costa Rica para hacer la comparación. Pareciera que no es una muerte violenta, sino una muerte por causas naturales“, señaló.

Por lo pronto, las autoridades siguen adelantando las investigaciones pertinentes para esclarecer todo el caso.