Niña de cuatro años fue brutalmente golpeada por su padrastro en Sibaté: Policía y Alcaldía hablaron

La Policía Metropolitana de Soacha, en coordinación con las autoridades político-administrativas de la región, reportó un caso de afectación física contra una menor de edad. El incidente se registró en el municipio de Sibaté, Cundinamarca, lo que encendió las alarmas de las entidades encargadas de la protección de la infancia.

La historia de una pareja de esposos asesinados en Bolívar: su yerno sería el responsable y fue capturado

De acuerdo con el informe oficial de las dependencias de control, la víctima es una niña de cuatro años de edad. Los reportes médicos indican que las lesiones físicas fueron provocadas de manera directa por el ciudadano que mantiene una relación sentimental con la madre de la menor.

Procuraduría abre indagación previa por presunta agresión de policías a menor de edad, en Cartagena

Tras la detección del hecho, las unidades de la Policía Nacional coordinaron el traslado inmediato de la menor hacia un centro asistencial para recibir la respectiva valoración médica. Las autoridades activaron los protocolos de restablecimiento de derechos junto a la Comisaría de Familia y trabajadores sociales.

Declaraciones de la fuerza pública y el ICBF

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumió de manera formal la custodia de la menor para garantizar su protección. El caso pasó a la fase de investigación judicial para recopilar los elementos materiales probatorios que permitan judicializar al responsable del ataque.

🚨 Protección a la niñez 🚨

La @PoliciaColombia atendió de inmediato un caso de presunta violencia intrafamiliar en Sibaté, Cundinamarca.



👧 Una niña de 4 años recibió valoración médica y acompañamiento psicosocial.

👮‍♀️ El adulto señalado será vinculado a las investigaciones.

🤝… pic.twitter.com/GfDxqKbzsA — Policia Metropolitana de Soacha (@PoliciaSoacha_) June 10, 2026

El comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, el coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, declaró:

“Rechazamos cualquier tipo de violencia en contra de la infancia. Esta menor sufrió lesiones a manos de la pareja de su madre, por lo que desplegamos nuestras capacidades operativas para ubicar al implicado”.

La fuerza pública mantiene bajo vigilancia las terminales de transporte y las salidas viales de la provincia para evitar que el sospechoso abandone el departamento. Las comisiones judiciales articulan la recolección de testimonios con el vecindario donde ocurrieron los hechos.

Ofrecen recompensa económica

El presunto agresor fue identificado por los investigadores como Winder Alexis Moreno, quien actualmente posee una orden de captura y se encuentra prófugo. Ante la posibilidad de que el ciudadano intente esconderse en las comunas aledañas, las alcaldías locales unificaron esfuerzos de búsqueda.

En Soacha no habrá refugio para quienes atenten contra nuestros niños y niñas.



Como Alcalde, pero también como padre de familia, siento profunda indignación ante la brutal agresión de la que fue víctima una niña de tan solo 4 años en el municipio de Sibaté.



Winder Alexis… — Julián Sánchez Perico Jr (@JulianPericoJr) June 10, 2026

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, manifestó: “Sentimos indignación ante la agresión de la que fue víctima la niña en Sibaté. Ofrecemos una recompensa de diez millones de pesos por información precisa que permita dar con la captura de Winder Alexis Moreno”.

El mandatario local instó a los residentes de Soacha y Sibaté a emplear las líneas de emergencia de la Policía Nacional para suministrar cualquier dato que facilite la ubicación del sospechoso. La administración municipal enfatizó que se aplicarán estrictos mecanismos de reserva para los ciudadanos que colaboren con el caso.