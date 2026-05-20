Un hecho de intolerancia se presentó en una sala de cine ubicada en un centro comercial de El Poblado, Medellín. Allí, un ciudadano de nacionalidad francesa agredió brutalmente a un adolescente de 15 años, luego de que este, junto a otros amigos, se pusieran a bailar como Michael Jackson, una vez había finalizado la película que hace poco se estrenó del famoso artista estadounidense fallecido.

Tras lo anterior, al lugar arribaron uniformados de la Policía Nacional, quienes procedieron a capturar al extranjero de 28 años.

De acuerdo con información de la Policía, este sujeto fue capturado el lunes 18 de mayo por los delitos de lesiones personales.

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“Fue capturado de manera inmediata y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales, para que responda ante esta conducta delictiva. Estamos en el proceso de judicialización a la espera de las evidencias concentradas por parte de la dirección seccional de fiscalías en la ciudad de Medellín”, dijo el brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El brigadier general Bello confirmó que la agresión al menor se produjo, una vez finalizada la nueva película biográfica de Michael Jackson.

“Una vez finalizada esta función, varios adolescentes se acercan y hacen un baile referente a la película que habían visto, esto molestó al ciudadano extranjero y agredió a este adolescente de 15 años con traumas, puntapiés y puños, causándole estas lesiones”, agregó Bello.

La mamá del adolescente agredido grabó un video que se viralizó en las redes sociales. La mujer indicó que otros amigos del menor lograron evitar ser golpeados por el extranjero, luego de que corrieran.

“Los niños salieron corriendo de la sala, pero no alcanzó a los demás. Al único que logró alcanzar fue a mi hijo, le propinó varios golpes en la cara, en el oído. Luego persiguió nuevamente a los demás amiguitos. Como ellos lograron escapar, no fue suficiente para él y regresó otra vez donde estaba el niño y le dio patadas y lo volvió a golpear en el rostro”, dijo la mamá del niño agredido por el extranjero.

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La mujer también reveló que su hijo tiene una condición especial que lo hace aún más vulnerable.

“Esto no se trata solamente de lesiones físicas. En este momento el niño está demasiado inestable, está en shock. Fue también un golpe emocional muy fuerte para él, una alteración seria de su estabilidad y no estamos hablando de una simple discusión, estamos hablando de violencia física y psicológica contra un menor de edad”, agregó.